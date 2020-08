TRIBUTI

MESTRE Poco più di un mese per presentare le domande, e ne arriveranno davvero tante. Veritas ha infatti pubblicato ieri la procedura on line per usufruire delle tariffe ridotte dei rifiuti (la Tari o la Tarip, a seconda dei Comuni) per le utenze non domestiche che erano rimaste chiuse per l'emergenza Covid-19. Una riduzione che, secondo calcoli della stessa Veritas, interessa 18.671 aziende, e di queste saranno più di 14mila quelle che dovranno inoltrare la domanda.

«Le istanze dovranno essere ovviamente motivate con il blocco dell'attività durante il perioso di emergenza coronavirus - spiegano dall'azienda di igiene ambientale -. La procedura da seguire è stata inserita all'interno della sezione Sportello On-Line (SOL) nel nostro sito www.gruppoveritas.it».

A seguito di quanto previsto nella delibera 158/20 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e dall'atto di indirizzo del Consiglio di bacino Venezia Ambiente, approvato dai 45 Comuni dell'Ambito veneziano, etrano già state sospese le emissioni delle bollette dei rifiuti delle attività comprese nelle categorie Ateco obbligate a chiudere nei mesi scorsi a causa del Covid-19. Ora, quindi, si passa alle altre e in questi giorni Veritas sta inviando delle comunicazioni alle 18.671 aziende che evidenziano, a seconda del codice Ateco e della classe tariffaria di appartenenza, le riduzioni previste e le modalità per presentare la richiesta (è prevista la riduzione della quota variabile proporzionata ai giorni di chiusura o con una riduzione del 25% per le aziende che hanno riaperto dopo il 5 maggio 2020). «Tutte le riduzioni saranno applicate con l'ultima emissione prevista nel 2020 - riprendono da Veritas -. Di queste, in particolare, le 14.804 attività che rientrano tra le tipologie indicate nella tabella 2 dell'allegato A della delibera (tra cui alberghi, ristoranti, bar, uffici, attività artigianali ed industriali ed altro), possono accedere allo Sportello OnLine del sito www.gruppoveritas.it e presentare l'istanza di riduzione entro il 14 settembre 2020, indicando l'effettivo periodo di sospensione dell'attività». Per le altre 3.867 attività sul totale di 18.671 coinvolte, l'applicazione sarà invece automatica.

Da Veritas ricordano infine che gli utenti che non si sono ancora registrati allo Sportello OnLine, devono prima effettuare la registrazione e associare il proprio codice utente, reperibile nella bolletta. Chi è già registrato, accedendo con le proprie credenziali vedrà comparire l'apposito banner dove poter avviare la procedura.

