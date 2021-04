Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Tribunale, i tecnici non trovano una soluzione, ma propongono una terza ipotesi. E nella relazione concludono: sede unica solo fuori città. Le due ipotesi sul tavolo, quella dell'ex Questura di via Donatoni e quella dell'ex Banca d'Italia di via Domenico Piva, insieme al palazzo della Provincia di viale della Pace, secondo i due tecnici, dovrebbero comunque essere accompagnata dall'utilizzo degli spazi della sede attuale del Palazzo di...