Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO DI GIUSTIZIAPORDENONE Check point all'ingresso del Tribunale da questa mattina per la verifica del certificato verde. Dall'obbligo di esibizione del Green pass sono esentati gli utenti, come ad esempio imputati, testimoni o avvocati. Il motivo è semplice: impedire che questioni legate alla mancata vaccinazione o all'assenza di un tampone diventino occasione di impedimento per la partecipazione alle udienze penali e civili con...