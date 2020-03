L'ACCORDO

TREVISO / MORGANO Anche l'associazione nazionale carabinieri è schierata contro il nuovo coronavirus. I volontari andranno a verificare che non ci siano assembramenti di runner lungo la Treviso-Ostiglia, che con la scusa del bel tempo non ci siano scampagnate all'aperto e, in generale, che tutti i cittadini rispettino le prescrizioni in termini di distanza sia da casa che dalle altre persone, per azzerare il rischio di nuovi contagi da Covid-19. L'associazione ha appena siglato un accordo con la Polizia Locale. Al suo fianco ci sarà anche la Protezione civile comunale.

I volontari passeranno al setaccio la Treviso-Ostiglia per verificare che chi ancora va a correre lo faccia rispettando tutti i limiti. Allo stesso tempo, oltre alla pista ciclo-pedonale più famosa della Marca, vigileranno anche su tutto il resto del territorio. «L'attività consisterà nel controllo del territorio comunale, inteso come servizio di osservazione, al fine di far rispettare il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico fa il punto il sindaco Daniele Rostirolla sarà segnalata alle forze dell'ordine qualsiasi situazione a rischio. E ci sarà un'attenzione particolare sulle aree che normalmente sono punti di aggregazione sociale: la Treviso-Ostiglia come i parchi, le piazze, i mercati, i percorsi ciclo-pedonali e anche quelli di campagna».

L'obiettivo è coprire il più possibile. Per il bene di tutti. «L'attività sarà svolta adottando le dovute misure precauzionali correlate all'emergenza da Covid-19. Soprattutto per ciò che concerne l'utilizzo delle dotazioni di sicurezza. Evitando qualsiasi contatto ravvicinato con la cittadinanza sottolinea il sindaco ringrazio i volontari della Protezione civile comunale e dell'associazione nazionale carabinieri per la disponibilità a prestare un servizio importante volto a garantire il rispetto dei corretti comportamenti da tenere in questo delicato momento. Colgo l'occasione per invitare nuovamente tutti i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle regole, nell'interesse di tutti».

Il Comune, attraverso la Polizia locale, aveva iniziato a dialogare con l'associazione nazionale carabinieri già prima dell'esplosione della pandemia. All'inizio si puntava a fare in modo che i volontari potessero riprendere i pattugliamenti lungo la Treviso-Ostiglia, tra Morgano e Quinto, per garantire la sicurezza dei cittadini in vista dell'arrivo della bella stagione. Poi è scoppiata l'emergenza sanitaria. E i volontari non si sono tirati indietro. Mauro Favaro

