L'INIZIATIVA

TREVISO Da lunedì inizia ufficialmente la corsa ai Treviso Fund, il nuovo strumento messo in campo da Ca' Sugana per garantire in brevissimo tempo liquidità alle piccole imprese e partite Iva del capoluogo. Ieri la firma del protocollo d'intesa tra Comune e Trevigianfidi, Canova Coooperativa Artigiana di Garanzia della Marca trevigiana, Consorzio Veneto Garanzie-Confartigianato e Fidimpresa&Turismo Veneto. E la presentazione di CentroMarca Banca, il primo istituto a farsi avanti e raccogliere l'appello lanciato dal sindaco Mario Conte: «Sentiamo la responsabilità di aiutare le aziende a mantenere una condizione di attività che le permetterà di rimettersi in piedi», spiega il presidente Tiziano Cenedese. L'operazione che metterà a disposizione di chi è stato travolto dalla crisi ben 2,5 milioni di euro è quindi partita: «Questi aiuti - ricorda a tutti il vicesindaco Andrea De Checchi - sono diretti solo a chi si è trovato in grosso difficoltà per colpa delle misure legate al Covid. Chi invece ha bisogno di interventi strutturali per la sua società e aveva problemi prima della quarantena, gli strumenti sono altri».

I DOCUMENTI

Da lunedì quindi chi vuole accedere agli aiuti potrà presentarsi a uno degli sportelli dei confidi e presentare la documentazione richiesta. Come promessa la burocrazia è stata ridotta all'osso. Una società per essere ammessa al prestito con tassi a dir poco agevolati dovrà presentare l'atto costitutivo, la copia degli ultimi due bilanci, l'ultima dichiarazione dei redditi e la lista dei finanziamenti in corso. Per le società formate da persone e ditte individuali sarà invece sufficiente la visura camerale e l'ultima dichiarazione dei redditi: Infine per le imprese in regime di contabilità semplificata sarà sufficiente la dichiarazione dei redditi e la lista dei finanziamenti in corso. E non finisce qui. Il sindaco Conte ha infatti annunciato la fase due, il rifinanziamento della garanzia da 200mila euro che consente l'elargizione dei fidi, e la fase tre: «Una nuova misura di aiuti economici mirati per i cittadini», annuncia.

APPROVAZIONE

Tra i commercianti della città l'iniziativa del sindaco è stata accolta con grande favore anche da chi non ha bisogno di accedervi, come la Gioielleria De Polo che non ha richiesto nemmeno i 25mila euro accessibili con le garanzie dello Stato, ma ritiene comunque che ogni aiuto mirato a sostenere una categoria in estrema difficoltà come quella del commercio sia da apprezzare e sostenere.

P. Cal.

