IL BOLLETTINO

BELLUNO Non si arrestano i contagi in provincia e anche nelle ultime 24 ore ci sono stati due decessi. Nelle ultime 24 ore, come emerge dal comunicato dell'Usl 1 Dolomiti, sono state scoperte 31 nuove persone positive al covid-19. Trenta quelli positivi nel solo comune di San Vito di Cadore. Circa la metà sono riconducibili a controlli di altri casi effettuati a seguito di «positività affiorate» in tre centri servizi del territorio. Come da prassi l'azienda sanitaria condurrà tutti gli ulteriori accertamenti previsti dal protocollo e le conseguenti azioni di isolamento, quarantena e sanificazione all'interno di tali strutture. Per il resto della casistica un solo caso è collegabile al focolaio in Comelico e otto all'area del Cadore. Il numero dei bellunesi positivi è in costante aumento. Ma è d'obbligo precisare che l'incremento varia di giorno in giorno.

L'ANDAMENTO

Sabato, ad esempio, l'Usl 1 Dolomiti ha riscontrato 47 nuovi positivi in provincia. Domenica il numero è schizzato a 59 ma poi ha iniziato a calare. Lunedì 58, ieri 31. Se si trasferissero questi dati su un grafico non comparirebbe una linea dritta che punta verso l'alto. Bensì una linea con varie gobbe, che sale e scende a seconda dei giorni. Ad ogni modo i numeri rimangono alti e sembrano legati allo scoppio improvviso di un focolaio, come è accaduto in Comelico. Ieri a San Vito di Cadore è stata comunicata la positività di trenta persone nel solo territorio comunale. È presto per dire se sia davvero un nuovo focolaio. I ricoveri negli ospedali dell'Usl 1 Dolomiti rimangono invece stabili: 26 al San Martino di Belluno e 6 al Santa Maria del Prato di Feltre. Nessuno, tra le persone ricoverate, è in area critica. L'azienda sanitaria ha però comunicato la morte di due pazienti positivi al covid. Nella notte tra lunedì e martedì è deceduta un'anziana di 89 anni ricoverata in Pneumologia a Belluno. Mentre ieri mattina è morta una paziente di 66 anni ricoverata in terapia intensiva. Un altro capitolo lo meritano coloro che si trovano in isolamento domiciliare. A Belluno sono ben 1.063. Di questi, 360 sono positivi, 13 sono rientrati da un viaggio all'estero, 647 sono contatti stretti di persone positive al virus, e 43 si trovano in isolamento per altri motivi. Numeri che, a una prima lettura, non sembrano alti ma che fanno gareggiare Belluno con province molto più grandi come Padova che conta 1.193 persone in isolamento domiciliare. Torna alto anche il numero di coloro che sono attualmente positivi anche se non c'è il dato preciso per mancanza del bollettino giornaliero di Azienda zero. Alle 17 di lunedì erano 546. Sul fronte scuole la situazione non cambia. I positivi sono relegati quasi tutti nella parte alta della provincia. Il Dipartimento di Prevenzione, alla luce dell'impegnativa casistica nelle scuole, ha comunicato al dirigente scolastico provinciale il potenziamento del team medico dedicato al tema Covid-scuola, attivando un canale diretto di comunicazione delle attività scolastiche. Ieri mattina le classi impegnate con casi di positività erano complessivamente 38, la maggior parte delle quali dislocate nella zona Comelico -Cadore -Ampezzano. Questa situazione sta rendendo necessario un forte potenziamento dell'offerta tamponi a Tai di Cadore. Situazione dei drive-in. Da venerdì la postazione di Feltre sarà operativa tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 in via delle Industrie zona Peschiera nell'area dell'ex fabbrica Marangoni, con accesso libero per bambini, ragazzi e adulti sintomatici del mondo della scuola e per coloro che rientrano dall'estero. Fino a domani compreso continuerà ad essere attivo anche il drive in tamponi di Borgo Ruga 34, a Feltre, con accesso da via Panoramica.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA