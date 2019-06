Trenta totem-bancomat per dare soldi a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOVENEZIA Una percentuale delle transazioni commerciali generate a Venezia e che passano per le carte di credito Visa sarà devoluta al Comune per la salvaguardia della città. Non si tratta di cifre piccole, visto che ogni anno a Venezia la multinazionale dei pagamenti elettronici regostra qualcosa come 650 milioni di euro.«Verosimilmente - ammette il sindaco Luigi Brugnaro - dovremmo raccogliere tra i 100 e i 150mila euro l'anno per tre anni». In più, ci sarà la possibilità per tutti di versare un obolo per la salvezza di Venezia...