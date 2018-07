Trenta:«Non compreremo altri F35»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE SCELTEROMA - Il programma italiano di F35? Un rebus politico, militare ed economico. Tanto più per i Cinquestelle che da sempre contestano la scelta di acquistare i 90 caccia americani di ultima generazione entro il 2027 per un costo di 13.4 miliardi complessivi. Prudente però sull'ipotesi di tagliare la commessa proprio il ministro pentastellato della Difesa, Elisabetta Trenta: «Sicuro non compreremo nessun altro F35, e sicuro stiamo analizzando tutte le implicazioni del tagliare», dice a Omnibus. Molteplici le perplessità del...