Trenta giorni in più per gli acquisti scontati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOROVIGO Conto alla rovescia per gli acquisti a buon mercato. I saldi della stagione autunno e inverno 2018 inizieranno, in tutto il Veneto, domani. I commercianti polesani non si faranno però trovare impreparati: i negozi, ormai da giorni, sono stati allestiti ad hoc per fare fronte allo shopping a prezzi scontati che si avvia al taglio del nastro.TRE MESI DI SCONTIIl periodo degli acquisti a buon mercato, quest'anno, non terminerà però, come nel 2017, il 28 febbraio, ma potrà continuare fino al 31 marzo. I clienti e appassionati...