IL SOPRALLUOGO

VAL DI ZOLDO Superano i 7 milioni di euro i cantieri che la Regione Veneto ha in corso nel territorio del Comune di Val di Zoldo. E ieri essi sono stati oggetto di un sopralluogo da parte dell'assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin. Importanti le opere lungo l'asta del torrente Maè che percorre l'intera valle.

LE OPERE

Su questo corso d'acqua, in località Pianaz, il Genio Civile ha in corso il completamento della sistemazione idraulica per un valore di 800mila euro. Mentre nel tratto tra Pecol e Dont sono in fase di progettazione una serie di opere di mitigazione del rischio e aumento del livello di resilienza con interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale: 3 milioni di euro l'impegno economico complessivo. Già conclusi invece i cantieri in località Mareson, dove sono state realizzate difese spondali a difesa dell'abitato (50mila euro), a Forno, dove si è provveduto alla rimozione dei depositi alluvionali, alla ricostruzione di alcune opere idrauliche esistenti e alla demolizione e conseguente ricostruzione di un sistema di briglia e controbriglia (220mila), e in località Ciamber con la costruzione di una serie di briglie (230mila).

GLI SCHIANTI

Seguiti dai Servizi Forestali regionali sono poi in corso diversi interventi di ripulitura da schianti di strade forestali e tratti di alveo (130mila), il ripristino dell'efficienza di alcune difese spondali in località Pralongo e Palafavera (70mila), il ripristino delle opere di regimazione sul Ru da Camp in località Foppa (210mila). Al momento sono ancora in fase di progettazione e per essere appaltati entro la fine dell'estate i lavori per il ripristino della funzionalità idraulica e la regolazione del trasporto solido in Val Pramper (600mila).

IN SICUREZZA

Gli stessi Servizi Forestali hanno intanto già concluso i lavori di messa in sicurezza dell'alveo del torrente Malisia a Pralongo (225mila) e del rio Iral a Pianaz (200mila), il ripristino delle opere di regimazione a Fusine (80mila), la rimozione del sovralluvionamento e il ripristino della funzionalità idraulica della regimazione sul rio Val Scura a Cordelle (380mila), il ripristino delle arginature del rio Talinera a Fusine (100mila). Infine ha un valore di 415mila euro la messa in sicurezza del ponte a Villanova ad opera di Veneto Strade che opera per conto della stessa Regione. Sono quindi ben diciassette i cantieri a firma regionale nel territorio della Val di Zoldo. A questi vanno poi aggiunti ulteriori dodici interventi post Vaia seguiti direttamente dal Comune come soggetto attuatore, finanziati con una somma di poco inferiore ai due milioni di euro (1,9 milioni).

