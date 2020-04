TRASPORTI

UDINE Da 20.500-21mila passeggeri di un giorno feriale medio sui treni regionali prima dell'emergenza a poco più di 500-600 persone in viaggio in tutta la regione nel post pandemia. Da 300mila a 38mila persone trasportate in media sui bus urbani e sulle corriere dell'intero Friuli Venezia Giulia. La fase due del trasporto pubblico locale riparte da questi numeri, che, secondo l'ultima rilevazione sul tavolo degli uffici dell'Assessorato regionale retto da Graziano Pizzimenti, parlano di una riduzione dell'87% su gomma e addirittura del 97% sui binari. La Regione, di concerto con le sorelle aspetta le linee guida nazionali per il piano che dovrà rivoluzionare le regole dei trasporti. Tra ipotesi termoscanner in stazioni e autostazioni, distanze a bordo e capacità massima dei mezzi per viaggiare in sicurezza.

Temi che, in vista del 4 maggio, saranno al centro, come spiega l'assessore Pizzimenti, di un confronto in videoconferenza «fra cinque regioni, fra cui non c'è il Fvg, e la ministra, che si terrà questa settimana. All'ordine del giorno anche le linee guida su come comportarsi per il tpl». E anche la nostra Regione attende lumi. Un altro macrotema è quello dei «rimborsi per i mancati introiti delle società in appalto. Faremo il punto a settembre-ottobre, quando si farà il conto economico, capendo quanto hanno ricavato di meno e quanto hanno speso di meno». Per ora lo Stato ha messo sul piatto «600 milioni, per tutta Italia. Ma all'inizio ne avevano messi 300», ricorda Pizzimenti. Un'inezia se si considera che la partita dei ricavi è dell'ordine di 3,7 miliardi in Italia, come rammentano in assessorato. In Fvg, intanto «nella cabina di regia istituita con le quattro aziende di tpl su gomma, Trenitalia e i sindacati, affrontiamo ogni variazione». Adesso, aggiunge, «ci stiamo organizzando su come fare per il rientro degli operai nelle fabbriche. Questa settimana faremo un incontro con le associazioni di categoria in videoconferenza per sapere i programmi e le modalità di rientro delle imprese».

Tre i temi a cui occorre dare risposta: con quali dotazioni individuali di protezione si dovrà viaggiare (già obbligatoria la mascherina, ma non i guanti, ricorda Pizzimenti), quale sarà la distanza da mantenere e quali controlli nei punti di accesso, come stazioni o autostazioni. Il servizio di tpl su gomma, per dire, oggi «è tarato sulle ore di punta - spiegano in assessorato -. Un dato da cui dipende il numero di autisti e di bus necessari». Le misure antivirus richiederanno «una riduzione abbastanza consistente della capacità», ossia del numero di persone a bordo di treni e bus, ma il quanto dipenderà dalla distanza da mantenere, «che è il dato che stiamo attendendo per rimodulare il servizio». Se, per estremizzare, la capacità dovesse essere ridotta del 50% questo vorrebbe dire «avere il doppio dei mezzi e degli autisti, per trasportare le stesse persone. Ci sono diverse ipotesi, ma si parte sempre da quanta gente può stare al massimo su un mezzo. Qualcuno propone di agire sugli orari, di diluire le persone, con le entrate al lavoro o a scuola a scaglioni». Con gli istituti chiusi, il traffico è di per sé ridotto «e questo aiuta», ma «per settembre, quando riapriranno le scuole, bisogna pensarci adesso». Sul fronte mobilità alternativa, altrove, già si parla di car sharing, ma in Fvg su questo ci sono molti dubbi, se non altro per la necessità di sanificare i mezzi ad ogni cambio. Non sembra dispiacere, invece, l'ipotesi di potenziare il bike sharing (per evitare contagi, basterebbero un paio di guanti) e in generale di un incentivo alla mobilità ciclabile, ma è presto per dire se questo si tradurrà in realtà.

Italo, che da settembre era arrivato in stazione anche a Udine e Pordenone, ha ridotto i collegamenti da 112 a 2 al giorno (sulla Roma-Venezia) di cui nessuno in Fvg. Trenitalia, che gestisce il trasporto regionale, ha registrato un calo notevole di passeggeri e attende dalla Regione (e quindi da Roma) indicazioni per la fase 2, «una volta che saranno tolti i filtri», per sapere come (e in quanti) si potrà viaggiare. Intanto, sulle Frecce che ancora circolano (non in Fvg) «vige il sistema di prenotazione dei posti a scacchiera». Sul fronte cantieri, «è tutto fermo dall'inizio dell'emergenza», fa sapere Rfi. «Per gli ascensori, in stazione a Udine - spiega la società - siamo in fase di installazione sul primo binario. In corso la realizzazione delle opere strutturali del vano sul binario 5-6». Intanto, si ragiona sulla velocizzazione della Trieste-Venezia. Di questo Pizzimenti e Rfi parleranno giovedì in commissione, con focus sugli studi di fattibilità e sui tempi. «Sono progetti propedeutici all'alta velocità - dice l'assessore -. Ci sono oltre 200 milioni a disposizione» di Rfi. Quanto al tema dei passaggi a livello di Udine est, «con il nuovo orario a giugno dovrebbero essere spostati in trincea altri nove treni passeggeri», fa sapere Pizzimenti.

