Treni in ritardo, pendolari in rivolta

LA PROTESTAUDINE Treni con ritardi fino ad un'ora ieri mattina sulla direttrice Trieste-Venezia. E in piena fascia pendolari. Così i viaggiatori sono scesi sul piede di guerra: sotto accusa, da parte del comitato dell'Alto Friuli, che parla di «lunedì nero», soprattutto la comunicazione delle Ferrovie, giudicata carente e la scelta di far partire per primo, da Trieste, un regionalone invece del convoglio veloce carico di pendolari. Ma Trenitalia respinge le critiche al mittente. Tutto nasce dal guasto ad una locomotiva di manovra (quella...