Treni e crociere, rivoluzione per riscuotere la nuova tassa

I VETTORIVENEZIA Per il momento le ferrovie e le compagnie di crociera non si pronunciano. Sono al corrente che dovranno adeguare i loro sistemi di vendita, ma affermano di non conoscere ancora il provvedimento approvato lunedì in giunta e che entro il 28 di questo mese sarà approvato dal Consiglio comunale.In ogni caso, non sarà una passeggiata indolore, poiché soprattutto per le ferrovie, saranno necessari alcuni investimenti per modificare il software della bigliettazione in tutte le biglietterie d'Italia, comprese quelle automatiche....