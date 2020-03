I CONTROLLI

VENEZIA Ore 13.30, ponte della Libertà, direzione Venezia. Il 43, quasi completamente vuoto (e già questa è un'anomalia di cui tener conto), accosta all'altezza dei Pili, dove c'è un posto di controllo dei carabinieri. La coda si protrae per qualche centinaio di metri, la gazzella di traverso alla strada impedisce di saltare la fila. I militari, guanti e mascherina come da protocollo, salgono sull'autobus e interrogano i (pochi) passeggeri. «Dove va? Perché ci va? Ha con sé l'autocertificazione?» Fila tutto liscio: nessuna irregolarità, i passeggeri sono pendolari che stanno andando al lavoro. La postazione è mobile: il controllo si protrae per un'ora e poi si cambia zona. Il motivo è semplice: blindare città e provincia h24, con militari e poliziotti ad ogni strada, è impossibile. Con gli organici attuali si può solo cercare di coprire il territorio più ampio possibile con presidi mobili. Quello di ieri sul Ponte è solo un esempio, un caso di ciò che sta accadendo in ogni angolo della città metropolitana per applicare le stringenti disposizioni da zona rossa. Carabinieri, polizia, polizia locale: tutte le forze dell'ordine, in queste ore, sono impegnate per verificare che non vengano violate le prescrizioni.

STAZIONI, PORTO, AEROPORTO

Si chiamano posti di controllo, appunto, non di blocco. Non si paralizza nulla, l'idea è appunto quella di applicare lo stesso parametro dei servizi anti alcol e anti velocità. Ovviamente, la maggiore attenzione è stata concentrata in prossimità delle barriere: i confini con le province limitrofe e agli accessi alla città. Le pattuglie della Polfer hanno blindato gli arrivi al binario in stazione a Venezia, quelle della polizia di frontiera i varchi di porto e aeroporto. Ieri non c'è stata nessuna multa, solo qualche avvertimento a chi non aveva con sé l'autocertificazione con intestazione del Ministero dell'Interno. Altri posti di controllo sono stati allestiti in zona Terraglio e in Romea, per monitorare il traffico a scavalco delle province di Treviso da una parte, e di Rovigo e Padova dall'altra.

I DIVIETI

Come previsto dall'ultimo decreto, appunto, è consentito lo spostamento in zona rossa solo per quattro motivi: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Violare le prescrizioni può costare una multa di 200 euro, ma anche una denuncia o, nella peggiore delle ipotesi, l'arresto. Un esempio è quanto successo a Roma, dove 30 anarchici che stavano manifestando per l'indulto per tutti i detenuti, sono stati denunciati dalla Digos per violazione del decreto.

Sui social, sono numerose le campagne e le iniziative per spingere le persone a rimanere a casa. Vip, influencer, politici, ma anche le stesse forze dell'ordine. «Al lavoro, io tutelo gli altri. Quando non lavoro, per tutelare gli altri, #iorestoacasa», è lo slogan lanciato dai carabinieri sull'account Twitter dell'Arma. L'invito, una volta concluso il proprio turno di lavoro quotidiano, è di evitare gli spostamenti da casa per contribuire alla prevenzione.

NUMERI ALTI

L'emergenza Covid-19, in questo momento, è ancora nel pieno. I casi in Veneto, stando all'ultimo aggiornamento della Regione arrivato ieri sera, sono saliti a 913, 26 i morti di cui sette nel Veneziano. Il numero delle persone ricoverate nelle sette province è 233 (+29), mentre sono 69 (+2) quelle in terapia intensiva. I malati dimessi sono finora 53.

Davide Tamiello

