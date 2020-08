TREND POSITIVO

JESOLO Sul litorale si ritorna a parlare tedesco. Archiviato il periodo di Ferragosto, che ha portato il tutto esaurito con un mix di italiani e stranieri, l'occupazione continua a mantenersi su buoni livelli. Addirittura con punte dell'80% tra hotel e campeggi fino al prossimo weekend. Il merito è tutto del ritorno degli ospiti tedeschi, in questa stagione mai così numerosi come negli ultimi giorni. Si tratta soprattutto di famiglie provenienti dalla Baviera, che hanno iniziato il loro tradizionale periodo di ferie e scelto come luogo delle vacanze le città della costa veneziana e il mare dell'altro Adriatico. Un ritorno gradito e particolarmente atteso che sta facendo tornare il buon umore agli operatori dopo un inizio di stagione completamente compromesso. Buone anche le prospettive per la prima settimana di settembre, un mese prevalentemente dedicato al mercato straniero: se le prenotazioni continuano ad arrivare sempre sotto data, le indicazioni per la prima settimana per il momento sono positive. «Le previsioni per Ferragosto si sono avverate tutte spiega Alberto Maschio, presidente dell'Associazione jesolana albergatori praticamente nei giorni clou nelle nostre strutture si è registrato il tutto esaurito, mentre per le due settimane centrali l'occupazione media è stata del 90%, con numerosi ospiti italiani ma anche stranieri, novità assoluta per il periodo». E non caso sono le presenze continuano a mantenersi su buoni livelli anche per quest'ultima settimana di agosto, oltretutto con il ritorno dei turisti tedeschi. «Si tratta di risultati aggiunge Maschio - che alcuni mesi sembravano difficili da raggiungere e che premiano l'impegno dei nostri operatori. Le presenze di oggi sono legate alla trasparenza adottata nei mesi scorsi e ai rigorosi protocolli sanitari che abbiamo messo in pratica, i nostri sacrifici alla lunga vengono riconosciuti. Le indicazioni per la prima settimana di settembre sono buone, ad oggi abbiamo un'occupazione del 50% ma la tendenza di quest'anno è quella di prenotare all'ultimo momento utile». Fondamentale, inoltre, iniziare a programmare già da ora le prossime stagioni ed è per questo che l'Aja ha sostenuto la necessità di avviare un nuovo piano strategico per promuovere la città per i prossimi tre anni: «Per rilanciarci e consolidarci conclude Maschio dobbiamo avere una visione a lungo termine».

Buone le presenze anche nella vicina Cavallino-Treporti, capitale europea del turismo PleinAir: «Nel periodo di Ferragosto commenta Francesco Berton, presidente di Assocamping abbiamo registrato un'occupazione del 90% e lo stesso sta avvenendo in questi giorni, confermando così il trend di crescita iniziato a luglio. Quest'anno la vera sfida era quella di farci conoscere dagli ospiti italiani e direi che ci siamo riusciti, ma già da diversi giorni stiamo registrando il ritorno, sempre più numeroso, di austriaci e tedeschi che per noi rappresentano il mercato principale. E' un ritorno gradito che ha un valore enorme: i nostri ospiti non ci hanno mai abbandonato, anzi ci hanno sempre seguito tanto che nelle scorse settimane le richieste di informazioni erano costanti. Ora poter constatare che quelle richieste si stanno concretizzando in prenotazioni, con un'occupazione vicina al tutto esaurito, rappresenta una grande iniezione di fiducia per il futuro». Anche perché per settembre, quantomeno per la prima settimana, gli arrivi si preannunciano sui livelli attuali. «Le prenotazioni continuano ad arrivare all'ultimo momento aggiunge Berton e dipendono da vari fattori che stanno investendo tutta l'Europa, però ad oggi le indicazioni sono buone, molto ovviamente dipenderà anche dal meteo». Per il futuro poi Cavallino-Treporti è già pronto ad avviare un massiccia campagna di comunicazione. «Non sappiamo se ci saranno le fiere tradizionali conclude il presidente di Assocamping a prescindere da ciò, avvieremo un'intensa campagna promozionale come fatto anche quest'anno».

