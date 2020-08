LO SCREENING

TREVISO Su 2.878 vacanzieri testati solo 6 positivi, 5 rientrati dalla Croazia e uno dalla Spagna. Lo 0,26% del totale, una cifra risibile, che di certo allenta le preoccupazioni sul fronte dei ritorni dalle località balneari. Almeno stando al primo bilancio dopo la due giorni di tamponi nei distretti di Conegliano (891 persone testate), Treviso (828), Castelfranco (748), Oderzo (327) e Treviso Madonnina (84), che tra ferragosto e domenica sono stati presi d'assalto, e sarà così anche il prossimo fine settimana, dai trevigiani tornati a casa dopo essere stati in vacanza in Croazia (per il 72%) in Grecia (13,5%), in Spagna (14%) o a Malta (0,5%), i paesi in cui l'epidemia, nei mesi estivi, è tornata a galoppare. «I dati ci dicono che il rischio è molto basso, che il virus è da noi, ma anche che chi è andato in vacanza all'estero, seppur in contesti potenzialmente pericolosi, ha sempre rispettate le regole di comportamento con cui ci siamo abituati a convivere - afferma il direttore generale dell'Usl trevigiana Francesco Benazzi -. Devo dire che la scelta di organizzare i tamponi senza prenotazione, eseguendo direttamente i test, è stata fondamentale: abbiamo testato in tre giorni quasi 3mila persone che ora potranno tornare alle loro attività. Con le prenotazioni, le avremmo dovute tenere in quarantena anche 10 o 12 giorni, in modo da poter evadere tutte le richieste».

FINO A SETTEMBRE

Ieri altre mille persone di rientro dai quattro paesi si sono sottoposte ai tamponi nei rispettivi distretti, e gli esiti arriveranno nelle prossime ore. L'Usl ha deciso di garantire test rapidi e gratuiti (il costo per le casse dell'azienda sanitaria c'è, ed è di 23 euro circa a tampone, processazione compresa) fino ai primi giorni di settembre, a ridosso dell'inizio della scuola e, quindi, della fine delle vacanze. «Continueremo con i controlli a tappeto sui vacanzieri fino ai primi di settembre - conferma il direttore generale - poi si deciderà il da farsi. Devo ringraziare tutti i nostri operatori, che sia nel giorno di ferragosto che domenica, hanno fatto un grande sforzo per garantire i controlli». Quel che stupisce è che negli stessi nuclei familiari, che hanno viaggiato e passato le vacanze assieme, vi siano stati componenti risultati positivi e altri negativi. Come se il Covid avesse perso di contagiosità, oltre che di virulenza, visto il bassissimo numero di ricoveri, 15 in tutta la Marca, a fronte di 569 pazienti positivi. «È inutile fare previsioni a lungo termine in questo momento, quello che dobbiamo fare ora - spiega Benazzi - è cercare individuare i casi di rischio, trovare i positivi e isolarli. Per questo la Regione ha deciso di procedere con i tamponi al volo nei confronti dei vacanzieri. Non è stato facile organizzarsi nel giro di poche ore, c'è qualcuno che ha dovuto anche attendere più del dovuto, e se ci sono state code me ne scuso, ma se avessimo continuato ad andare avanti con il sistema di prenotazione, che prevede non più di 150 tamponi al giorno, non ce l'avremmo mai fatta. Prima di venerdì, giusto per capire, avevamo in lista più di mille persone».

IN CASERMA

Ieri pomeriggio gli operatori dell'Usl sono arrivati all'ex caserma Serena di Dosson poco dopo le 16. Questa volta nessuna rivolta, nessuna protesta come quella di venerdì scorso, quando un gruppo di migranti aggredì due dipendenti di Nova Facility costringendo polizia e carabinieri ad intervenire e a bloccare l'ingresso dei medici arrivati per il secondo tampone sui 63 richiedenti asilo negativizzati: il lasciapassare, in caso di guarigione completa, per uscire dalla quarantena. A differenza di quattro giorni fa le operazioni di ieri si sono svolte senza intoppi, e i test sono stati effettuati su una settantina di persone, operatori compresi. Dopo la processazione, i risultati verranno comunicati agli interessati, e alla Prefettura, nelle prossime ore. A quel punto dovrebbe scattare il trasferimento in altri centro di accoglienza della Marca, così come accaduto per i primi 5 richiedenti asilo affidati alla cooperativa Hilal. Domani, inoltre, è prevista una nuova tornata di tamponi, la quinta, estesa a tutti gli ospiti della caserma. A fine luglio i positivi erano saliti da 133 a 233, scendendo quindi a 155 nell'ultimo test a tappeto, effettuato mecoledì scorso.

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA