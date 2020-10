TREGUA FINITA

MESTRE La tregua è durata ben poco. Se nel corso 2019 in provincia di Venezia il comparto dell'edilizia aveva salutato l'arrivo di una tiepida ripresa di committenza e di fatturati, sopraggiunta dopo un decennio di vacche magre, il blocco dell'attività economica e sociale causa Covid ha avuto un immediato contraccolpo negativo riportando nuovamente il segno meno per l'intero comparto. Da gennaio a settembre di quest'anno le compravendite immobiliari hanno infatti subito una brusca flessione che l'Ance di Venezia, l'associazione dei costruttori edili, ha stimato intorno al 25%, mentre il fatturato delle stesse imprese edili veneziane è sceso mediamente del 15-20%. Sono questi i dati di partenza che hanno fatto da cornice ai lavori dell'Assemblea Generale dei soci di Ance Venezia, che ieri si è necessariamente svolta in modalità da remoto dalla Cittadella dell'edilizia di Porto Marghera per fare il punto sullo stato di salute del comparto edìle locale nel corso dei primi nove mesi di quest'anno, numeri che, a detta della stessa associazione dei costruttori, l'ultimo trimestre del 2020 comunque vada non sposterà in modo significativo, con un andamento in linea con le altre province venete.

DOMANDA MODIFICATA

Ma oltre a riportare indietro il trend economico del comparto, il Covid ha avuto anche l'effetto di modificare la domanda all'interno dello stesso mercato immobiliare a cui i costruttori veneziani hanno dovuto immediatamente adeguarsi. Lockdown e smart working hanno infatti generato una nuova domanda di immobili di recente costruzione, gli unici che hanno mantenuto quotazioni stabili, di più ampia metratura e dotati di terrazze e di spazi verdi, mentre hanno parallelamente ridotto bruscamente la ricerca di abitazioni più piccole, prima dell'arrivo della pandemia da Coronavirus utilizzate prevalentemente come punto di appoggio per chi era solito trascorrere fuori casa gran parte della propria giornata, una tipologia abitativa che nel corso del 2020 ha visto scendere progressivamente il proprio valore di mercato. E malgrado le forti aspettative positive, fin qui irrilevante sul comprato edìle veneziano è risultato essere quello che Ance Venezia ha definito «l'equivoco del Superbonus al 110%», un incentivo fiscale studiato per favorire la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica degli edifici che , di fatto, non è ancora decollato. «Purtroppo come spesso avviene in Italia un conto è l'ideazione di una misura di agevolazione e un conto è la sua applicazione concreta spiega il presidente di Ance Venezia Giovanni Salmistrali perché è passato il messaggio fuorviante che ci si può rifare la casa senza spendere un euro, ingenerando nel pubblico dei potenziali clienti una pericolosa aspettativa di gratuità che non ha ragione d'essere. Inoltre ci sono tali e tanti dubbi interpretativi e adempimenti da chiarire che malgrado i proclami e la voglia di molti di essere i primi a partire, ad oggi ben poco si è mosso. Fortunatamente la proroga di questa misura, frutto della pressione quotidiana dell'Ance, è stata confermata in questi giorni dal Governo, altrimenti questa ed altre forme di incentivo, come il Bonus Facciate, sarebbero destinate ad esaurirsi prima ancora di iniziare a produrre il proprio effetto».

Paolo Guidone

