L'ANDAMENTO

PORDENONE La casa di riposo di Castions respira. Dopo diversi giorni, ieri non sono aumentati né i decessi totali (sia dovuti al Covid che ad altre cause) né i pazienti contagiati. Il dato è stato diffuso in serata dal direttore della struttura, Ludovico Cafaro. Ventiquattro ore di tregua che permettono di programmare le attività di una settimana che, per il contenimento del contagio interno alla struttura, sarà fondamentale. L'arrivo di un altro medico e di altri quattro infermieri professionisti alla Micoli-Toscano è il segnale che ci si attendeva: l'Azienda sanitaria vuole stringere ancora di più il controllo medico sul reparto Covid della casa di riposo, monitorando allo stesso tempo le condizioni di salute dei 40 ospiti negativi al Coronavirus. Da martedì partirà poi l'annunciata operazione che prevede un tampone ogni 48 ore per tutti gli operatori della struttura, in attesa di uno stabile attrezzato nel quale eventualmente trasferire gli ospiti negativi. «Nel complesso il Friuli Venezia Giulia sta reagendo bene anche per quanto riguarda le case di riposo rispetto all'andamento nazionale - ha detto ieri il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi - anche se queste strutture rappresentano un elemento di fragilità. La strategia rimane quella adottata nelle scorse settimane: garantire le migliori cure possibili agli anziani all'interno delle strutture dove risiedono con il supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale».

IL BILANCIO

Nelle ultime 24 ore in regione hanno perso la vita a causa del Covid-19 altre due persone, una delle quali era ospite della casa di riposo di Tolmezzo. Il conto totale delle vittime è salito a quota 221, con la provincia di Trieste che ha raggiunto i 111 morti dall'inizio dell'emergenza. Le vittime pordenonesi sono 44, mentre a Udine sono decedute 63 persone. Solo tre i decessi nel Goriziano. I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.731, con un incremento di 56 unità rispetto a venerdì. La progressione del contagio resta stabile e dei 56 nuovi malati, 34 sono stati registrati in provincia di Trieste. Nel Pordenonese i tamponi positivi sono stati 13, ma nel conto sono rientrati sia gli ultimi pazienti testati nella Seconda Medica dell'ospedale cittadino che alcuni ospiti della casa di riposo di Castions, che in realtà erano risultati positivi negli scorsi giorni. Aumenta ancora il numero dei pazienti totalmente guariti: venerdì erano 819, ieri sono arrivati a quota 893, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 213. Ventisette i pazienti che attualmente si trovano in Terapia intensiva, cioè tre in più rispetto alla rilevazione precedente. L'oscillazione lascia comunque il sistema dell'emergenza in una situazione di tranquillità, dal momento che oggi in regione ci sono 122 posti di Terapia intensiva dedicati al Covid-19. I ricoverati in altri reparti risultano essere 141 (sette in meno rispetto a venerdì) e le persone in isolamento domiciliare 1.235.

I DATI DELLA PREFETTURA

In provincia di Pordenone ieri è stato registrato l'aumento più netto dei pazienti guariti dall'inizio delle rilevazioni giornaliere. Venti persone in 24 ore hanno sconfitto definitivamente il Covid-19 portando il conto totale a quota 139. I pazienti attualmente positivi sono 404, mentre venerdì erano 412. Il dato non comprende le persone guarite o decedute. Ieri è stato registrato un leggero aumento dei ricoveri in ospedale (non in Terapia intensiva): venerdì erano 49, ieri 51. In isolamento domiciliare ci sono 351 persone, mentre due pazienti sono in quarantena nella struttura protetta di Pasian di Prato.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

