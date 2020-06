(m.f.) Sono stati 13 i bambini trevigiani colpiti dal coronavirus dall'inizio dell'epidemia ad oggi, tra i quasi 115mila under 14 della Marca. Poco meno dello 0,5% dalle oltre 2.660 positività al Covid-19 confermate dalla fine di febbraio. Tre dei piccoli pazienti in questione sono stati ricoverati in ospedale: uno è stato trasferito nell'unità di Pediatria di Padova a causa della combinazione tra il coronavirus e altre patologie croniche, un altro è stato ricoverato nell'unità di Pediatria dell'ospedale di Treviso e l'ultimo è rimasto sotto osservazione per 48 ore nel settore Obi, dedicato proprio all'osservazione breve intensiva, nello stesso ospedale di Treviso. Per gli altri è scattato solamente l'isolamento domiciliare, monitorato a distanza dai servizi dell'azienda sanitaria. La buona notizia è che tutti e 13 sono guariti: si sono messi l'infezione alle spalle. E tra le persone che in questi giorni stanno combattendo contro il Covid-19 non c'è nessun bambino o ragazzo con meno di 14 anni. «Sono dati significativi», sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Che per la verità sembrano un po' stridere con la tortuosa definizione delle linee guida, non ancora ufficializzate dal governo, per il ritorno degli studenti sui banchi con l'inizio del nuovo anno scolastico a settembre. Il nodo riguarda in particolare il rispetto della distanza anti-contagio.

