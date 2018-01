Tredicenne ustionato con una girandola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCCORSIPORDENONE Un tredicenne ferito, un terrazzino a fuoco e qualche malore dovuto all'eccesso di alcolici. È il bilancio della notte di Capodanno, sulla quale ha vigilato il personale del 118, i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine impegnate nei servizi di prevenzione. Non ci sono state emergenze, fatta eccezione per un principio di incendio che ha interessato un terrazzino in viale Chiuso a Pordenone. Gli inquilini non erano in casa e i pompieri sono intervenuti con l'autoscala per poter raggiungere il terrazzo dall'esterno: nel...