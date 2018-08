Trecentomila presenze tra Adige e Po in 12 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VISITATORI IN CITTÀROVIGO «Sa dirmi dove posso comprare un souvenir della vostra bellissima città?». La domanda banale di una turista tedesca rivolta, ieri mattina, a una rodigina che si trovava lungo il Corso ha puntato i riflettori sulla Rovigo turistica che, nonostante il crescere di presenze degli ultimi anni grazie alle mostre in scena a palazzo Roverella, non sembra essere una città pronta ad accogliere o sfruttare l'indotto che porta il turismo culturale. Le vetrine del centro non propongono infatti prodotti del territorio e tipici...