IL CASO

CORTINA Una brusca impennata ha portato il numero delle persone positive al Covid-19, a Cortina d'Ampezzo, da 140 a 159 in breve tempo, con un aumento di 19 casi, nelle giornate della fine settimana, il 13 per cento in più. Nel pomeriggio il dato diffuso dalla prefettura ha rivisto i numeri addirittura al rialzo: «179 le persone positive a Cortina e 137 quelle in quarantena».

IL VERTICE

Nel corso dell'incontro in Prefettura, che si è reso necessario «alla luce dei dati inerenti alla diffusione del contagio da Covid 19 che fanno registrare, in quindici comuni, un significativo numero di persone positive», è stato analizzato l'andamento del contagio da cui è emersa «l'esigenza di sensibilizzare nuovamente la popolazione riguardo al mantenimento delle precauzioni per limitare la diffusione del virus previste dalla vigente normativa. Dall'analisi effettuata nel corso del Comitato - ha chiarito il prefetto Adriana Cogode - non sono emerse, allo stato attuale, particolari criticità nei Comuni in questione. I Sindaci hanno comunque assicurato la loro disponibilità ad attivare le strutture comunali di protezione civile, laddove necessario, in funzione di assistenza alla popolazione». Il Direttore Generale della Usl ha evidenziato come le strutture sanitarie siano impegnate al massimo delle loro possibilità per assicurare risposte adeguate, anche attraverso l'ulteriore ampliamento del servizio di screening mediante tampone. L'incontro si è chiuso con la decisione di proseguire nel monitoraggio anche sotto l'aspetto di eventuali disagi

IL FOCUS

«Questo notevole incremento di positivi - ha spiegato il sindaco Gianpietro Ghedina - pare sia dovuto, almeno in parte, al numero considerevole di tamponi che sono stati effettuati la scorsa settimana, durante i tre drive in. In parte deriva dalla forte contagiosità del virus che, dopo i due focolai della casa di riposo e della Sportivi ghiaccio, si è diffuso anche nell'ambito scolastico e familiare».

LA CAMPAGNA

Per tre giorni, la scorsa settimana, la Usl 1 Dolomiti ha eseguito tamponi di controllo, in una postazione allo stadio Olimpico del ghiaccio, proprio per verificare studenti e operatori della scuola, oltre agli associati dei numerosi sodalizi sportivi che operano in paese. A quanti risultano positivi al Covid-19 si sommano le numerose persone in quarantena, costrette all'isolamento domiciliare, poiché hanno avuto un contatto stretto con i positivi: si tratta di altri 146 cittadini. Pertanto in questo momento a Cortina ci sono oltre trecento cittadini che si stanno confrontando direttamente con la pandemia mondiale.

I TIMORI

I dati attuali sono preoccupanti, poiché 159 contagiati su una popolazione ufficiale di 5.735 residenti equivalgono a un'incidenza del 27.72 per mille, senza contare che i positivi sono arrivati a quota 179 ieri sera. In realtà il dato è ancora più grave, poiché i cittadini effettivi sono assai di meno. C'è il diffuso timore che un ulteriore incremento possa avere conseguenze pesanti per l'intero paese, per le persone e le attività, per l'immagine stessa di Cortina. A confortare è invece lo stato di salute di gran parte delle persone coinvolte: «L'80 per cento di chi ha contratto la malattia risulta essere asintomatico, cioè non presenta sintomi evidenti», sottolinea ancora il sindaco Ghedina. All'inizio di questa seconda ondata, il Covid-19 ha colpito soprattutto la casa di riposo per anziani Dottor Angelo Majoni, dove ha causato molte vittime e infettato decine di ospiti e operatori. Poi ha colpito la squadra di hockey su ghiaccio del Cortina, con un contagio che si è diffuso durante una festa fra i ragazzi. Il terzo focolaio è scoppiato a scuola, tanto da indurre il sindaco a ordinare la chiusura della primaria Duca d'Aosta, sino al 31 ottobre, per la positività di tre maestre e quattro scolari. Sono chiusi anche gli uffici comunali, in municipio.

IL RELIGIOSO

Fra i positivi, ormai da un paio di settimane, c'è il parroco don Ivano Brambilla, che ieri è stato sottoposto al tampone di controllo: «Adesso va molto meglio, da un paio di giorni mi pare di essere tornato alla normalità, dopo un periodo di pesante spossatezza, fisica e mentale dice il sacerdote ma dovrò attendere ancora, per sapere se sono guarito o no». Da parte del pastore d'anime c'è una forte perplessità sulla opportunità di celebrare le consuete funzioni solenni, nelle ricorrenze dell'ormai prossimo mese di novembre: «Non so cosa fare, per le solennità dei Santi e dei Morti, all'inizio della prossima settimana confida don Ivano perché c'è sempre pericolo, dove c'è assembramento. Mi hanno telefonato alcune persone di Bologna, intenzionate a raggiungere Cortina, i prossimi giorni, e io gli ho detto, senza mezze misure, di starsene a casa».

GLI INTERROGATIVI

Sulla diffusione della malattia, confessa: «Avendolo passato, verrebbe da minimizzare, da dire che è una cosa da poco. Ma non è così. Quando ti dicono che l'hai contratto, la prima cosa che ti chiedi è dove hai sbagliato. Poi speri di uscirne quanto prima. E meglio possibile».

Marco Dibona

