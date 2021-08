Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NODIUDINE Oltre al covid, la scuola è alle prese con i consueti nodi legati al reclutamento. Finora, secondo i dati snocciolati dalla responsabile dell'ufficio scolastico provinciale Fabrizia Tramontano «ad oggi i ruoli del personale docente sono 331 a Udine». Ma, come ricorda Anna Pegoraro (Cisl scuola Udine), «per gli Ata ancora non abbiamo i numeri delle immissioni in ruolo. Oggi pomeriggio l'Usp ha pubblicato le graduatorie di prima...