Tre minorenni, tre ragazzini udinesi di appena 16 anni, sono stati denunciati dalla Polizia per rapina aggravata ai danni di un coetaneo.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 6 marzo in un parco cittadino. Erano da poco passate le 16. La vittima, un giovane di 15 anni, stava facendo un giro al parco Ardito Desio, la conosciuta area di svago in cemento nel quartiere dei Rizzi. Si trovava con la propria bicicletta quando, all'improvviso, è stato avvicinato dai tre giovani. Vittima e aggressori, secondo le prime ricostruzioni, non si conoscevano. Il terzetto ha bloccato il ragazzino, lo ha fatto cadere a terra fortunatamente senza fargli riportare conseguenze troppo gravi e gli ha sottratto la bicicletta, una due ruote di valore, da oltre mille euro. Mentre due ragazzi bloccavano a terra la vittima, asportandogli anche la somma di 15 euro in contanti che teneva indosso, sui vestiti, il terzo si allontanava in sella alla bicicletta del malcapitato. Recuperato il denaro che aveva indosso anche gli ultimi due rapinatori si sono allontanati. I tre hanno preso due strade diverse. Il malcapitato non si è perso d'animo e ha avuto la prontezza di rialzarsi, impugnare il proprio cellulare, accendere la telecamere e fare un filmato seguendo per un tratto due degli autori della rapina.

