Sono cinque i chioggiotti contagiati dal coronavirus, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal sindaco, Alessandro Ferro, in diretta video su facebook alle 11.46 di ieri. Un incremento notevole, rispetto al primo e, fino all'altro ieri, unico, caso reso pubblico lo scorso 26 febbraio: un ultraottantenne, già ricoverato in ospedale a Chioggia per una seria patologia cardiaca e trasferito a Mestre all'esito della sua positività al virus. Ma Ferro ha usato toni rassicuranti, per spiegare che i numeri sono, in realtà, migliori di quanto possa apparire al primo sguardo. Dei cinque casi positivi, infatti, tre sono asintomatici e si trovano in quarantena fiduciaria, a casa propria. Si tratta, anche se il sindaco non lo dice, di operatori sanitari che lavorano in strutture di Venezia, o limitrofe, che sono entrati in contatto con pazienti affetti dal coronavirus e che devono far passare i classici 14 giorni di presunta durata dell'incubazione senza avere contatti con altre persone, allo scopo di evitare l'ulteriore diffusione del contagio. I due ricoverati, invece, sono l'anziano cardiopatico del 26 febbraio, e un secondo anziano ricoverato all'ospedale dell'Angelo mercoledì. Di questo secondo caso conclamato, come del primo, non si conoscono né l'età, né le modalità con cui è entrato in contatto con il virus e se, nell'opinione pubblica, qualcuno si agita chiedendo maggior chiarezza, il sindaco assicura che «la situazione è perfettamente sotto controllo» e che i cittadini devono semplicemente attenersi alle regole di comportamento emanate dal ministero della Salute.

A tal proposito, il Comune pubblicherà sul proprio sito istituzionale un vademecum con le istruzioni essenziali per i cittadini. Oggi è prevista anche una riunione per la costituzione del Coc (Centro operativo comunale), organismo che raggruppa autorità civili, sanitarie e Protezione civile, con funzioni di prevenzione, informazione e coordinamento sull'evoluzione dei casi sul territorio. Il Coc viene istituito a livello comunale laddove ci siano dei casi positivi di cui non si conosca l'origine (che non siano riconducibili, quindi, ai cluster già noti) ma «i Comuni possono anche decidere di istituirli in maniera autonoma» dice il sindaco di Cavarzere, Henri Tommasi che, pur non avendo alcun caso di coronavirus («nè residenti del luogo, né cittadini cavarzerani che lavorino altrove», precisa) ha deciso anche lui, in accordo con i tecnici comunali, per l'istituzione del Coc «a scopo preventivo e precauzionale». Tra le altre precauzioni prese a Chioggia anche il divieto di visita agli ospiti della casa di riposo e il posizionamento di una tenda da campo all'ingresso dell'ospedale per filtrare l'accesso al pronto soccorso. (d.deg.)

