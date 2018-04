Tre ore di coda per andare a Jesolo Turismo boom con l'incubo viabilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀJESOLO Boom di turisti tra Pasqua e pasquetta, il traffico va in tilt e puntualmente si rianima la discussione sulla realizzazione di una nuova viabilità. È l'effetto del record di presenze registrate durante lo scorso weekend. Il traffico è stato molto intesto per tutte le festività pasquali, scatenando però una coda infernale in uscita dalla città dalle 15 di lunedì scorso. Addirittura sono servite quasi tre ore di coda solo per superare la manciata di chilometri che separano il ponte di Cavallino con la rotonda Picchi. Senza...