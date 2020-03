IL BILANCIO

TREVISO Ospedali e case di riposo. Nel giorno in cui la Marca registra altre tre vittime per colpa del Covid-19, due uomini e una donna (età media 79 anni) tutti con patologie pregresse venuti a mancare negli ospedali di Treviso (due decessi) e Vittorio Veneto (uno), le strutture di soccorso e di assistenza agli anziani rimangono i veri cluster del virus. Medici, infermieri, operatori sociosanitari e pazienti, soprattutto immunodepressi o in condizioni di salute già compromesse, sono i veicoli ideali per la proliferazione del contagio. Ma i dati in provincia dicono altro: il diffondersi del coronavirus si sta affievolendo. La perdita di potenza fa ben sperare per i prossimi giorni, come a dire che il picco potrebbe già essere passato. Sono 1412 i positivi nella Marca, 49 in più rispetto a ieri. Un numero leggermente maggiore rispetto ai 1363 di sabato, con un incremento di 38 unità se paragonato a venerdì. Ma sono proprio questi due numeri a far propendere per l'ottimismo: mai prima d'ora la crescita di contagi è stata così ridotta. Poco più di una settimana fa, tra il 20 e il 22 marzo, i contagi erano stati 209 in soli tre giorni portando Treviso a sfiorare la quota dei mille positivi al Covid-19.

Di certo è presto per pensare di essere fuori dall'emergenza, ma i segnali di essere sulla strada giusta ormai ci sono tutti. Il programma di tamponi a tappeto messo in atto dalla Regione Veneto sta portando a un aumento vorticoso degli isolamenti domiciliari imposti sia per i casi positivi asintomatici o meno gravi, che dunque non hanno bisogno di essere ospedalizzati, sia per le persone che sono state in contatto con loro: dal 20 marzo, quando i trevigiani costretti a rimanere in casa erano 1.685, si è passati ai 4.075 di ieri, con un incremento di 2.390 unità in appena dieci giorni (un aumento ieri di 207 rispetto a sabato). Da tre giorni consecutivi cala anche il numero di ricoverati (342) mentre cresce quello dei dimessi, che sono arrivati a quota 196. La preoccupazione resta alta per le persone costrette in un letto della terapia intensiva: al momento sono 52, due in più di sabato.

Il comportamento delle persone e i focolai ormai individuati stanno dunque frenando la propagazione del coronavirus in provincia. Sono 88 i Comuni trevigiani che hanno almeno un caso di positività conclamato. Se ne salvano soltanto sei, tutti nella stessa area, a eccezione di Portobuffolè, enclave immune circondata dai 35 casi di Mareno di Piave e dai 29 di Gaiarine. Gli altri Comuni sani sono Castelcucco, Monfumo, Cavaso del Tomba, Possagno e Segusino. Al contrario ci sono territorio che di casi ne hanno più della media provinciale. Oltre a Treviso con 183 (pesa la presenza del Ca' Foncello e di altre strutture per anziani), spiccano gli 83 di Casale sul Sile. «Un dato falsato - sottolinea il sindaco, Stefano Giuliato - I residenti positivi sono 18. A far lievitare il numero è il numero di ospiti contagiati alla Cosulich e gli operatori sanitari, che però risiedono al di fuori del nostro Comune. In ogni caso siamo a un punto di svolta in questa battaglia. Dobbiamo continuare a rispettare le regole e ne usciremo presto».

Nel frattempo nella Marca arrivano nuovi dispositivi per curare i malati da remoto. I primi 50 kit sono stati distribuiti a medici trevigiani, e ad altri colleghi di Milano, Cremona e Varese. Si tratta di un cerotto da applicare sul torace del paziente con un sensore che consente di controllare da remoto i parametri vitali degli ammalati: uno dei nuovi modi per assistere i malati di Covid-19 a domicilio ed evitare che il virus possa colpire anche i dottori. Altri mille sono in arrivo la prossima settimana. Il chip serve a rilevare la frequenza cardiaca, quella respiratoria, la saturazione dell'ossigeno e la traccia elettrocardiografica. Tutti dati che il medico può controllare dal suo computer attraverso un portale.

