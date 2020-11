IL BOLLETTINO

BELLUNO Trecentoventiquattro nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Attualmente hanno il virus 3330 bellunesi. Un numero che chiarisce quanto velocemente riesca a diffondersi: 134 sono le persone ricoverate negli ospedali della provincia. Otto sono le persone che lottano per la vita nei reparti di rianimazione: sei al San Martino di Belluno e due al Santa Maria del prato di Feltre. Nell'ospedale di Belluno ci sono ricoverati altri 62 pazienti in area non intensiva. Altri 27 si trovano invece all'ospedale di Feltre. Nell'ospedale di Comunità di Alano ci sono 5 pazienti, altri 11 sono in quello di Feltre, 12 ad Agordo e 9 ad Auronzo.

LE VITTIME

Nelle ultime 24 ore sono deceduti tre pazienti covid positivi: si tratta di una donna di 67 anni ricoverata alla Pneumologia covid di Feltre, un uomo di 90 anni ricoverato in Geriatria covid a Belluno, una donna di 70 anni ricoverata in Malattie Infettive a Belluno.

LA RIORGANIZZAZIONE

«In considerazione dell'evoluzione del quadro epidemico - ha rivelato ieri una nota dell'Usl - e dell'elevato numero di richieste di ricovero, sono stati incrementati i posti letto disponibili per pazienti Covid positivi in Ulss Dolomiti attivando un'ulteriore area di degenza (Geriatria Covid) a Feltre e aumentando i posti letto al San Martino. I letti, inoltre, potranno essere ulteriormente aumentati».

I REPARTI

Attualmente le degenze Covid sono così organizzate. Alta intensità: Rianimazione Belluno, Rianimazione Feltre, Media Intensità, Pneumologia Belluno, Malattie infettive Belluno, Pneumologia Feltre. Bassa intensità: Geriatria Belluno, Medicina Belluno, Geriatria Feltre. Sono inoltre attive, in questo momento, quattro strutture intermedie per pazienti Covid a gestione distrettuale: Ospedale di Comunità di Agordo, Ospedale di Comunità di Alano, Ospedale di Comunità di Auronzo, Ospedale di Comunità di Feltre.

SALE OPERATORIE

Nei presidi di Belluno e di Feltre sono state individuate e allestite sale operatorie dedicate per accogliere eventuali pazienti Covid 19 che necessitano di intervento chirurgico o procedure interventistiche invasive, con relativi protocolli di sicurezza. «Per una ottimizzazione delle risorse disponibili - spiegano dall'Usl - temporaneamente, dopo valutazione clinica del singolo caso, le urgenze chirurgiche ortopediche saranno accolte al San Martino di Belluno mentre le urgenze chirurgiche urologiche saranno garantite al Santa Maria del Prato di Feltre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA