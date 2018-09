Tre mesi di test anche per residenti e negozianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ABBONAMENTIMESTRE I primi tre mesi - cioé ottobre, novembre e dicembre - serviranno a testare il sistema anche in funzione del futuro bando per residenti ed attività economiche. «In questo primo periodo transitorio non cambierà nulla per i titolari di abbonamento, come per chi parcheggia nelle altre zone non coperte dal nuovo sistema» spiegano ad Avm dove, assieme a Venis, raccoglieranno in questo ultimo trimestre del 2018 tutti i dati sull'effettiva occupazione dei parcheggi in centro. In base a questa analisi verrà quindi stilato...