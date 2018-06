Tre mesi di eventi per chi resta in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RICCO CARTELLONEUDINE Musica per tutti i palati, incontri, letture, teatro e sport. Per chi resta in città o per chi in città ci viene da turista, l'estate udinese propone un ricco cartellone di appuntamenti che dureranno sino a fine agosto: anche quest'anno, Palazzo d'Aronco ha organizzato UdinEstate, che raccoglie le tante iniziative proposte e realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio.PRONTI... VIAGià domani e sabato il capoluogo friulano diventerà una grande biblioteca a cielo aperto con La Notte dei Lettori, la...