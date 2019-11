Tre in carcere per il borseggio di una coppia con il passeggino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIVENEZIA Non si sono fermati nemmeno di fronte a un passeggino. Anzi, hanno sfruttato il momento esatto in cui la coppia di turisti francesi stava facendo salire la carrozzina in autobus e in tre hanno agito come da prassi consolidata. Li hanno fermati solo gli agenti in borghese del Nucleo operativo del Servizio Sicurezza urbana, coordinato dal commissario capo Gianni Franzoi, che hanno arrestato i tre borseggiatori - due uomini di 44 e 48 anni e una donna di 27, tutti romeni e con precedenti - ora in carcere. È successo...