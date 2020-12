Tre dipendenti positivi, chiuso l'ufficio anagrafe del Comune di Eraclea. L'ufficialità è arrivata ieri pomeriggio dalla sindaca Nadia Zanchin, ma già da alcuni giorni l'ufficio al piano terra è stato chiuso al pubblico. «In seguito alla positività di un dipendente spiega la prima cittadina sono stati effettuati i tamponi anche sul resto del personale, alla fine i dipendenti positivi sono tre. Abbiamo ricostruito la catena dei contatti tra il personale che ha interagito con l'ufficio anagrafe: i tamponi sono stati effettuati a tutti, fortunatamente in questo caso con esito negativo anche se per precauzione tutti si trovano comunque in isolamento domiciliare dove stanno continuando a lavorare in smart working». L'ufficio, invece, è già stato sanificato e verrà riaperto al pubblico il prima possibile, con molta probabilità dalla prossima settimana. «Abbiamo già ripristinato i servizi essenziali conclude la sindaca come l'emissione dei certificati di nascita e morte. Per le altre pratiche i cittadini possono inviare le loro richieste via mail che vengono elaborate dal personale che sta continuando a lavorare dalle proprie abitazioni e che inoltra la pratica a chi si trova in Municipio. L'ufficio protocollo è sempre aperto su prenotazione. Contiamo di riaprire dopo Natale, appena concluso il periodo di isolamento di 10 giorni per chi è negativo ma per precauzione si trova a casa». G.Bab.

