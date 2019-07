CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tre denunce per rapina impropria in concorso. Non più un fatto episodico. Non a Jesolo. Non in questa stagione. E i protagonisti sono di nuovo quattro bulli della provincia di Treviso con precedenti specifici alle spalle, tre dei quali di fatto già identificati dai carabinieri della locale stazione. Si tratta di due ventenni di origine marocchina residenti rispettivamente a Farra di Soligo e Mareno di Piave, e di un diciottenne italiano di Cison di Valmarino, tutti e tre già noti alle forze dell'ordine. Come spesso è accaduto anche in...