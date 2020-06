LE STRUTTURE

BELLUNO Ridare vita alle vecchie case cantoniere. Non sarà una semplice mano di rosso pompeiano ma saranno veri e propri lavori per ridare dignità agli edifici storici diventati parte integrante del panorama italiano. Ad annunciarlo è Claudio Andrea Gemme. Sono tre gli edifici interessati in provincia di Belluno dal piano per cui ci sono sul piatto un milione e settecento mila euro.

IL PIANO

«Si tratta di un progetto importante per il territorio, anche se non direttamente correlato al tema della viabilità - spiega Claudio Andrea Gemme, Presidente di Anas - è costituito dal recupero delle nostre case cantoniere. La settimana scorsa abbiamo avviato le procedure di gara per il restauro tre case cantoniere sulla 51 di Alemagna ad Acquabona, Vodo e San Vito di Cadore. Si tratta di un investimento di 1 milione e 700 mila euro che ha lo scopo di recuperare e valorizzare i tipici immobili Anas di colore rosso pompeiano, praticamente iconico».

LA DESTINAZIONE

I tre edifici avranno ciascuno un futuro differente. A Vodo entreranno sale e badili. Acquabona e San Vito finiranno invece ai progetti di Unesco e protezione civile. «Una cosa di cui vado particolarmente orgoglioso - spiega Gemme - quello di Vodo di Cadore resterà come centro manutentorio per i nostri lavoratori su strada, in pratica sarà un campo base ad uso ufficio e rimessa, soprattutto per le attività invernali. In un'ottica di collaborazione concreta con il territorio, per gli altri due edifici stiamo invece definendo i protocolli con gli Enti coinvolti per l'affidamento in gestione a Protezione Civile e Unesco». Tra gli interventi che non sono inclusi nel piano dei Mondiali ce ne sono anche altri, che riguardano la volontà, che partiranno nel prossimo futuro ad opera di Anas, in particolare saranno oggetto di manutenzione le gallerie della statale 51 di Alemagna oltre alla galleria del Comelico e sulla galleria San Vito lungo il percorso della statale 50, del Grappa e di Passo Rolle

