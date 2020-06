L'APPUNTAMENTO

TREVISO Un carro di Tespi con pneumatici. Che diventa palcoscenico nobile per la lirica. Costruito e ideato al solo scopo di proporre un sabato di gioia agli ospiti delle case di riposo di Treviso. «Perché le situazioni estreme mettono in moto la creatività e una soluzione si trova sempre» argomenta Damiano Michieletto. Quattro concerti da 20 minuti in quattro strutture della città. Una proposta semplice e un po' pazza, che rompe gli schemi e porta l'opera dal vivo in luoghi che negli ultimi mesi sono diventati trincee. Spettatori da platea blasonata, i nostri nonni. Grazie alle voci di Francesca Dotto e Fabio Sartori, accompagnati al pianoforte da Paolo Polon.

L'IDEA

«Ogni mattina mi viene un'idea. Ma a questa sono più legato che ad altre». Così Damiano Michieletto, 45 anni, enfant terrible della regia d'opera racconta il progetto che porterà oggi due star internazionali, Francesca Dotto e Fabio Sartori su un furgone per un concerto speciale dedicato agli ospiti delle case di riposo trevigiane. Una scena a motore insomma. Che potrebbe pure fare scuola. «Un camioncino, si. Ma niente esperimenti volontaristici. C'è tutto un allestimento, c'è un pianoforte mezzacoda e un'amplificazione di ottima qualità. Sarà un recital in tutto e per tutto, replicato in quattro sedi» spiega Michieletto.

SEDI E PROGRAMMA

Il concerto, della durata di 20 minuti vedrà Sartori e Dotto impegnati in arie da Tosca (E Lucevan le stelle e Vissi d'arte) poi in due canzoni (Mattinata di Leoncavallo e Non ti scordar di me di De Curtis) e infine nel duetto della Bohème Oh soave fanciulla. Il furgone farà tappa alle 10,30 alla Residenza di Santa Bona poi il pomeriggio alle 14,30 Casa di Riposo Rosa Zalivani, alle 16 alla Casa di Riposo Giuseppe Menegazzi infine alle 17,15 alla Casa Albergo di Porta San Tomaso. «Durante la pandemia -riprende il regista- gli anziani sono la categoria che ha sofferto maggiormente. Soli, isolati dai parenti, oggettivamente fragili. Mi sono detto: come città facciamo loro un pensiero, aiutiamoli a trascorrere un sabato in leggerezza. Ho subito trovato l'adesione generosa ed entusiasta di due grandi voci trevigiane e del pianista Paolo Polon».

Così, anche sull'onda della suggestione del progetto un camion all'opera ideato a Roma negli scorsi anni, Michieletto ha allestito un camioncino che diventa palcoscenico. Il concerto toccherà quattro case di riposo e rispetterà tutte le distanze di sicurezza.

«Ho immaginato una cosa piccola, semplice, ben curata -prosegue Michieletto-. Pensata per portare un messaggio di leggerezza e di gioia dopo tanta angoscia. Una festa, in collaborazione con Elisa Carrer, per salutare i nostri anziani e dire grazie al personale che in tutti questi mesi è rimasto in trincea a prendersi cura dei nostri genitori e nonni».

ARTISTI IN PRIMA LINEA

Fabio Sartori e Francesca Dotto hanno risposto presente senza alcuna esitazione. «E' una cosa fatta col cuore per donare un sorriso alle persone anziane che hanno sofferto. Un gesto totalmente gratuito» commenta il tenore Fabio Sartori. Il consiglio di amministrazione dell'Israa sottolinea come questa esibizione sia di fatto un grande grazie che segna l'uscita da un periodo di forte emergenza. «Un grazie sentito va a Micheletto che non solo ha promosso l'iniziativa -spiegano dal Consiglio di amministrazione- ma ha raccordato i cantanti ed il maestro accompagnatore per offrire la loro arte a chi frequenta e lavora nelle case di riposo». Il gesto di Michieletto è anche un segnale rivolto al mondo dell'arte. «Non esiste situazione in cui la creatività non possa suggerire o trovare soluzioni -conclude- credo questo piccolo progetto sperimentale ne sia la prova provata. Grazie al modo in cui è concepito, gli anziani che possono deambulare si posizioneranno di fronte agli artisti, in una sorta di platea immaginaria, chi resterà alle finestre occuperà i palchi e quanti saranno fermi nelle proprie camere grazie all'amplificazione potranno comunque godere dell'emozione della musica dal vivo».

Elena Filini

