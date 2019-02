Travolto da una valanga trovato morto sotto la neve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAVOLTOFORNI È stato travolto da una valanga staccatasi dalla vetta del Monte Coglians, sotto il torrione finale della cima più alta delle Alpi Carniche. Ha perso la vita così, martedì, in un tragico incidente in montagna durante un'escursione in solitaria, Carlo Ceconi, 47 anni di Forni Avoltri, esperto scialpinista e tecnico del Soccorso alpino. Il suo corpo senza vita, sepolto sotto un metro di neve, è stato trovato intorno all'una della scorsa notte, a 2.400 metri di altitudine, dai colleghi che avevano attivato le ricerche dal...