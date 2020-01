Travolta sulle strisce pedonali a poche ore dalla morte di Pegah

L'INCIDENTE

MESTRE Perché ha deciso di presentarsi in caserma dalla Polizia locale soltanto la mattina dopo aver investito in via Castellana e mandato in Pronto soccorso una settantaquattrenne, lo dovrà spiegare a chi porterà avanti l'indagine. Come dovrà dire anche cosa l'ha spinto a non fermarsi con la sua auto e proseguire dritto, quasi non fosse successo nulla. Almeno fino alla mattina dopo, quando si è costituito.

Nello stesso giorno - sabato 4 gennaio - ma soltanto poche ore dopo - 18.40 - lo schianto che nei primi minuti del 4 gennaio era costato la vita a Pegah Naddafi, 29 anni, marchigiana ma di origini iraniane, studentessa di lingue a Ca' Foscari, travolta in via Vespuccia, anche lei sulle strisce pedonali, da una Nissan condotta da un quarantaseienne di Noale, ora indagato per omicidio stradale ma non per omissione di soccorso: il quarantaseienne infatti, a differenza dell'investitore di via Castellana, si era fermato subito a soccorrere la studentessa. Due storie, quella dell'anziana e della giovane di origine iraniana, connesse da tanti punti di contatto, ma con esiti diversi.

L'ANZIANA INVESTITA

La donna, 74 anni, residente a pochi passi dal luogo dell'impatto, stava attraversando sulle strisce in via Castellana, all'incrocio con via Ciardi per andare alla pizzeria All'Angolo, come raccontato agli esperti dello Studio 3A ai quali si è rivolta per essere tutelata. Era quasi arrivata dall'altro lato della strada quando si è ritrovata improvvisamente di fronte un'autovettura, una Fiat Punto, che l'ha centrata in pieno. L'anziana ha cercato istintivamente di proteggersi con le braccia, con il risultato però che a causa dell'urto se le è fratturate entrambe e nella caduta si è rotta anche il setto nasale. Il tutto senza che l'investitore, un settantottenne di Mestre, si fermasse per chiederle scusa o chiamare i soccorsi. Il 118 è stato chiamato da alcuni testimoni, che hanno raccontato anche la fuga della Punto. Portata in ospedale, le sono state ingessate entrambe le braccia e la prognosi parla di mesi prima di tornare alla normalità. Soltanto la mattina dopo l'anziano si è presentato dalla Polizia locale per raccontare che era stato lui ad investire la donna, dando così un indirizzo certo alle indagini proprio mentre era partita la caccia al pirata.

LA STUDENTESSA UCCISA

Alcune ore prima, poco dopo la mezzanotte una Nissan investiva sulle strisce in via Vespucci, Pegah Naddafi, sbalzandola di una ventina di metri. L'autopsia ha confermato come la causa della morte sia stata l'impatto con l'auto del quarantaseienne. Resta l'attesa per la relazione finale del medico legale, incaricato di indicare il punto d'impatto esatto tra l'auto e la ventinovenne, per cercare di capire se la studentessa di Ca' Foscari stesse tornando a casa quando è stata travolta o se invece stesse andando in un'altra direzione. Le indagini devono chiarire se invece avesse schiacciato il pulsante per chiamare la precedenza.

Intanto domani verrà celebrato il funerale che verrà celebrato a Senigallia. «Il nostro fiore è smarrito» recita il manifesto funebre con cui la mamma Sepideh, il papà Kamyar, la sorella Hasti e i parenti danno l'annuncio della cerimonia.

Nicola Munaro

