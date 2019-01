«Trattati come schiavi e le aziende lo sanno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAPADOVA «Per farmi venire in Italia la mia famiglia ha pagato quasi 30.000 euro e molti dei miei compagni di viaggio non prenderanno un euro di stipendio fino a che non ripagheranno il loro debito». Anik (il nome è di fantasia) è indiano, è sui 35 anni, è nato in un villaggio minuscolo a un centinaio di chilometri da Madras e vive in Italia da circa 6 anni. Mentre parla, sorseggiando un caffè in un bar dell'Arcella, tiene gli occhi sempre bassi. Il timore più grande, infatti, è quello di essere riconosciuto e che gli...