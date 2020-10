IL PROGRAMMA

BELLUNO Per ora non c'è nessuna emergenza che giustifichi un ripensamento complessivo del trasporto scolastico. Ma l'agenda di Dolomitibus è comunque fitta di incontri che hanno lo scopo di ascoltare eventuali richieste da parte delle scuole. E per questa serie di appuntamenti, l'esordio avverrà con il confronto con le scuole della zona di Feltre. La necessità di un eventuale resettaggio del sistema del trasporto pubblico degli studenti nasce dopo la promulgazione dell'ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, annunciato in televisione domenica sera. Le preoccupazioni sorte subito dopo erano legate alle norme pensate per il contrasto al Covid, lì dove il Dpcm parlava anche della possibilità di ritardare l'inizio delle lezioni nelle scuole superiori, con l'ingresso alle 9, per evitare corse affollate e promiscue fra studenti e lavoratori. Ma dopo alcuni giorni dedicati all'interpretazione, ora il panorama si è un po' schiarito.

IL PROVVEDITORE

Decreto alla mano è il Dirigente Scolastico Provinciale Massimiliano Salvador a precisare: «L'ingresso alle 9? Non c'è alcun obbligo, al momento. Cioè: le scuole di II grado non sono tutte, indistintamente, tenute ad iniziare le lezioni alle 9. Ma questa eventualità verrà presa in considerazione solo nel caso le autorità locali, regionali e sanitarie competenti comunichino situazioni di criticità». E condizioni di questo tipo, tali insomma da giustificare una riorganizzazione delle corse che portano gli studenti dalle località più lontane sino nei centri dove più si concentra il numero di scuole superiori, almeno al momento, non ce ne sono. Criticità o situazioni di pericolo che, una volta accertate dall'Usl, dovranno essere segnalate al Ministero. Ed è proprio per questo motivo che nonostante qualche giorno fa sembrasse urgente un tavolo fra Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia e Dolomitibus, ora la strategia è cambiata.

LA PROVINCIA

È il presidente della Provincia Roberto Padrin a spiegare le novità: «In prima battuta avevamo pensato di fare un incontro con tutti i dirigenti scolastici del territorio; ma sarebbe stata una riunione troppo affollata. La scelta è caduta allora su una modalità diversa: indire incontri con i presidi nelle cui scuole vi siano appunto delle criticità e cercare di risolverle».

L'AZIENDA

Un approccio diverso condiviso anche dalla stessa azienda di trasporti. Dice Natalia Lanza, ad Dolomitubus: «Ad oggi noi non abbiamo alcuna situazione cosiddetta critica, stando alla terminologia utilizzata dal Dpcm. Ma abbiamo comunque pensato di organizzare incontri con i singoli Istituti della provincia. Cominceremo da quelli che hanno più alunni e quindi dalle situazioni più complesse. Lo scopo è quello di coordinare sempre meglio esigenze degli studenti e delle scuole. L'occasione sarà sfruttata anche per verificare ogni situazione partendo da quelle dove le esigenze non siano, eventualmente, pienamente soddisfatte». L'esordio, si diceva, già questa settimana, con l'avvio dei confronti con le scuole della zona del Feltrino. Subito dopo Belluno, il capoluogo dove hanno sede il maggior Istituti Superiori della Provincia, il centro con più sedi di scuole superiori è appunto Feltre. Solo dopo questo giro di incontri e verifiche sarà possibile avere un quadro di eventuali problematicità. Va ricordato che un ingresso, che comporterebbe la perdita di un'ora di lezione al mattino, potrebbe essere compensato con lo sforamento delle lezioni nel pomeriggio. Ed in questo caso Dolomitibus dovrebbe ripensare non solo le corse del mattino dedicate agli studenti, ma anche quelle del pomeriggio. Una soluzione che peserebbe certo sull'organizzaizione del servizio, ma anche molto penalizzante per i tanti studenti che hanno scelto di frequentare una scuola molto lontana dalla propria residenza, perché ciò comporterebbe rientri a casa nel tardo pomeriggio.

Giovanni Santin

