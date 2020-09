TRASPORTO PUBBLICO

VENEZIA Saranno le linee guida del ministero dei Trasporti e una ordinanza della Regione a precisare meglio come andranno a scuola le migliaia di studenti dal prossimo 14 settembre.

L'intesa raggiunta tra Stato e Regioni sull'80% della capienza, come compromesso per i trasporti scolastici ai tempi del Covid, ha costretto però ancora una volta le aziende del trasporto pubblico locale a pensare a soluzioni. Una pianificazione che però non è ancora chiara.

LAGUNA E TERRAFERMA

Actv si aspetta in tempi brevi una decisione più esplicita, che possa dipanare i tanti dubbi ancora presenti. Una delle ipotesi al vaglio, in caso di estrema necessità e nell'impossibilità di sostenere la domanda con le proprie forze, potrebbe essere la ricerca di aiuto da parte di mezzi granturismo, con l'appoggio ad aziende terze in grado di affiancare il trasporto locale. Il primo nodo da sciogliere è però quello dell'applicazione dell'80% della capienza. Una percentuale che, sebbene meno impattante rispetto al rischioso 50-60% paventato in origine, richiede una programmazione attenta. Pare quindi scongiurato il disastro annunciato del dimezzamento della capienza, dato che, se si fosse realizzato, avrebbe portato al rivivere le scene di aprile e maggio, con la gente contingentata e costretta a rimanere nelle pensiline o negli imbarcaderi. Con la differenza, però, che in questo periodo si sarebbe dovuto far i conti anche con una maggiore mole di gente in movimento, turisti compresi.

IL NODO DELLA FASCE ORARIE

L'analisi principale dell'Actv è rivolta quindi alla comprensione su come verrà applicata la riduzione, cioè se sulle sedute, sui posti in piedi o su entrambi. Ma è da capire anche se il provvedimento sarà valido nelle sole fasce orarie dedicate agli studenti, oppure lungo tutto l'arco della giornata.

Dall'azienda non rilasciano anticipazioni, come del resto anche dall'Atvo, con il direttore Stefano Cerchier che si è limitato ad affermare: «Stiamo progettando le decisioni, valutiamo varie soluzioni per il 14 settembre. Ci sono valutazioni da fare, dobbiamo ancora capire come si comporteranno gli istituti e trarre le conclusioni una volta ottenuti tutti gli elementi. Ma quando apriranno le scuole garantiremo il servizio». Altre variabili da comprendere sono quelle legate ai limiti di capacità.

L'IPOTESI GRANTURISMO

Da Actv spiegano che ci sono due direttrici da considerare, una riguarda la flotta (intesa sia di terra che di acqua) che si può impiegare. L'altra è connessa alla struttura della città: piazzale Roma più di un determinato carico non è in grado di sopportare, così come in acqua il Canal Grande, il rio di Cannaregio o la Scomenzera. Tutto questo porta a considerazioni che obbligano Actv ad una programmazione minuziosa, che deve tener conto di tutte le variabili al fine di fornire un servizio efficace. Nel caso in cui la gestione non dovesse essere sostenibile, le linee guida espresse prevedono la possibilità di appoggiarsi a mezzi granturismo, in grado di ampliare il numero totale delle unità impiegabili. Ma se in laguna appare difficile e lontano dalle ipotesi l'avvicinarsi ai barconi solitamente in transito tra Tronchetto e Cornoldi, è più plausibile un discorso del genere a terra. Non sarà infatti da escludere l'ipotesi di chiedere aiuto a bus di privati, solitamente usati a scopi turistici. Questo però causerebbe un inevitabile aggravio di spese da affidare al bilancio della partecipata comunale, che già deve fare i conti con il caos generato dal periodo di chiusura per il virus. Su altre linee guida l'azienda non si è fatta trovare impreparata, infatti, per quel che riguarda i dispenser di gel a bordo o l'utilizzo confermato delle mascherine, questo non andrà ad incidere sull'operatività aziendale, che è già attiva in questo senso. Da ultimo però si continua a chiedere uno sforzo ai cittadini nell'utilizzo di mezzi propri, possibilmente ecologici come biciclette elettriche o monopattini, quando non è indispensabile il ricorso alla propria auto.

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA