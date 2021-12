TRASPORTO PUBBLICO

VENEZIA Ora che i 40 milioni per Actv, distribuiti nei prossimi tre anni sono destinati a diventare reali, finalmente sarà possibile mettere mano al servizio di trasporto, che nell'ultimo anno e mezzo ha avuto diversi e indiscutibili problemi. Questo è il frutto dell'emendamento alla Legge di bilancio del 2022 portato in Senato grazie soprattutto all'impegno dell'assessore alle Società partecipate di Venezia Michele Zuin.

Assessore Zuin, come sono distribuiti i 40 milioni? Ci sono state diverse ipotesi che si sono succedute. Quella definitiva qual è?

«L'emendamento è di 40 milioni inizialmente per il 2022 e il 2023, ma poi nel passaggio in commissione Finanze del Senato li hanno voluti dividere in tre annualità: 15 milioni nel 2022, 19 nel 2023 e 6 nel 2024. Tutto sommato, a me non dispiace, poiché avere un minimo di base anche nel 2024 va benissimo. L'importante è che ci siano e questo è ciò che conta, perché servono come l'aria».

Come saranno impiegati?

«Il finanziamento a favore di Avm, perché questa è il destinatario finale, ha queste finalità: da una parte mantenere e garantire l'equilibrio economico e finanziario della società e del gruppo stante il contratto di servizio, dall'altro garantire l'espletamento dei servizi di navigazione che garantiscano il diritto alla mobilità dei cittadini, soprattutto relativamente alle isole della laguna. Ad un buon livello».

Il confronto va sempre con l'ultimo anno normale, il 2019, quando Actv era un fiore all'occhiello fornendo un servizio puntuale e capillare, oltre a portare molti soldi nelle casse comunali. In concreto, si cercherà di avvicinare il servizio a quegli standard?

«Ricordo che il monte ore della navigazione effettuate fino al 2019 era molto superiore agli standard del contratto di servizio finanziato dalla Regione, 360mila ore. Allora, noi ne facevamo quasi 200 mila in più all'anno, finanziate totalmente da entrate tariffarie, soprattutto dai biglietti turistici. Il venir meno di tali entrate ha portato prima ad avere un servizio che non è più quello di due anni fa, anche se di molto superiore a quello finanziato dalla Regione. Nel 2020 2 nel 2021 abbiamo messo 425-430mila ore di moto. Ma non basta. Ecco allora la necessità di usare il finanziamento per assicurare uno standard di servizio più elevato. Quelle ore in più che erano finanziate dai biglietti turistici le finanzieremo in parte con i soldi che escono da questo emendamento».

Quindi, dobbiamo aspettarci un ripristino delle linee 2 e 6 e del potenziamento delle corse per la Giudecca, per Murano e per Burano, tanto per fare un esempio?

«Per la fase operativa è presto dire qualcosa, ma sì, saranno impiegati per un potenziamento del servizio soprattutto laddove era stato indebolito. Anche la corsa notturna del ferry, ad esempio. Che però è saltata soprattutto per la non collaborazione in quanto veniva svolta in straordinario dall'equipaggio uscente».

È un bel giorno per Venezia.

«Sono felice come un bambimno, Però vorrei togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Deve essere chiaro che non ho visto emendamenti di altri, non ho visto altri fare qualcosa al Governo. Il probrema lo hanno affrontato il sindaco, l'assessore Zuin e il ministro Brunetta. Il primo firmatario è il capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze del Senato. Il ministro ha fatto di tutto per far finanziare dal Mef questo emendamento e dobbiamo ringraziarlo tutti. Le persone che stanno risolvendo il problema non sono certo quelli che hanno fatto scioperi a ripetizione, a cui non abbiamo tolto un soldo, ma solo chiesto produttività».

E riguardo all'integrativo chiesto ad alta voce da sindacati e dipendenti?

«Questi soldi che arriveranno vanno sul servizio, non certo a rifinanziare il vecchio integrativo. Che non pensino che arrivino i soldi dell'integrativo. I soldi sono arrivati ai cittadini, che meritano un servizio migliore. Un'ultima annotazione: avrei voluto meno tavoli e più lobby. Avrei voluto vedere i sindacati fianco a fianco con noi a chiedere soldi, non a fare uno sciopero partecipato al 75 per cento dopo il tavolo istituzionale. Uno schiaffo al Prefetto. Noi i soldi li abbiamo chiesti e ottenuti, loro hanno fatto sciopero a ridosso di Natale».

Michele Fullin

