TRASPORTO PUBBLICO

VENEZIA La città si prepara alla ripartenza e anche Actv, per il dopo 4 maggio, sta lavorando alla fase 2. Sulla riorganizzazione dei trasporti pubblici, fortemente ridimensionati negli ultimi due mesi a causa della pandemia, la notizia più importante l'ha comunicata il sindaco Luigi Brugnaro, l'altro giorno nella sua consueta diretta pomeridiana. Sarà istituita una navetta che farà la spola tra i Pili e piazzale Roma. «Cercheremo di implementare dei parcheggi scambiatori. Io ho un parcheggio ai Pili e ho chiesto al trust di prestarlo gratuitamente ad Avm. Da lì appronteremo delle navette per piazzale Roma», ha annunciato il primo cittadino. La premessa è che a seguito del lockdown Actv è andata in rosso di 80/100 milioni perchè sono venuti meno tutti i biglietti dei turisti nel settore navigazione, che mantenevano il sistema complessivo, permettendo anche di ripianare il disavanzo dell'automobilistico su cui pesa tantissimo il mutuo pluriennale del tram.

I TAGLI DELLE CORSE

Di conseguenza, oltre ai lavoratori mandati in cassa integrazione, sono stati tagliati numerosi mezzi sui quali, peraltro, visto l'obbligo della distanza interpersonale, la capienza è stata ridotta a circa un quarto dei passeggeri. Brugnaro invita ad usare l'auto privata ricordando che sulla destinazione Venezia a disposizione c'è anche il parcheggio della Vtp al porto, non grandissimo ma certamente utile, e che si sta pensando ad approntare un altro parcheggio a prezzo calmierato all'isola del Tronchetto, buono per l'estate anche per chi andrà a prendere il ferry boat per il Lido. «Non ci sono i mezzi pubblici adeguati e sarà così per qualche mese. Utilizziamo la macchina, la bici, in anni abbiamo fatto chilometri e chilometri di piste ciclabili, usiamole. Privilegiamo anche la moto, se possibile, anche se dovesse esserci qualche goccia di pioggia», ha sottolineato il sindaco. Actv, nel frattempo, ha avviato la sperimentazione dei segna coda al pontile di Santa Chiara. Sono degli adesivi con la sagoma dei piedi, per suggerire che quello è il punto dove posizionarsi, disposti in maniera tale da rispettare appunto la distanza interpersonale obbligatoria. Se l'esito della prova sarà positivo, poco per volta verranno implementati in tutti gli imbarcaderi, almeno nei principali. L'azienda, inoltre, sta studiando il ripristino e il rafforzamento di alcune linee in entrambi gli esercizi, ma specialmente degli autobus che arrivano in piazzale Roma.

SOVRAFFOLLAMENTO

Nei giorni scorsi, proprio a causa del taglio dei mezzi disponibili successivo alla chiusura, si erano verificate situazioni di sovraffollamento documentate da foto postate sui social, con non poche preoccupazioni per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio. Actv ha fatto il possibile prevedendo delle corse bis dove risultavano costanti le criticità accertate dai controllori di terra, distribuiti in piazzale Roma o in altri punti strategici, dove sono stati chiamati a contare le persone che salivano e scendevano dagli autobus e accertare i sovraffollamenti. Ora, per capire nello specifico quali linee potenziare, di acqua e di terra, l'azienda sta facendo delle analisi di concerto con il Comune così da poter decidere nei prossimi giorni. Resta, invece, in stand by il discorso dei bolloni segna posto eventualmente da installare all'interno dei mezzi «perché su questo restiamo in attesa delle indicazioni che dovrebbero arrivare dal governo, una volta decisi i criteri», fanno sapere dalla direzione generale.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA