TRASPORTO PUBBLICO

VENEZIA È stato raggiunto l'accordo tra amministrazione comunale, gruppo Avm e sindacati per la gestione degli ammortizzatori sociali per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Un'emergenza non solamente sanitaria, ma anche economico-finanziaria e per rendersene conto basta guardare vaporetti e autobus che viaggiano quasi vuoti per la maggior parte delle corse. Senza turisti viene meno la principale voce di incassi dell'azienda, che si trova ad avere i conti completamente stravolti e la conseguente necessità di trovare una soluzione che salvi società e posti di lavoro.

Azienda e sindacati hanno condiviso questa necessità, utilizzando come ammortizzatori sociali le ferie pregresse e quelle maturate nel 2020, il ricorso alla cassa integrazione per circa il 50% del personale a rotazione, il pieno sfruttamento - per gli aventi diritto - dei benefici concessi dal decreto Cura Italia inerenti legge 104 e congedi parentali.

Insomma, ogni possibilità di tenere i dipendenti a casa sarà sfruttata, sia pure in via temporanea.

«Il Gruppo Avm - si legge in una nota - anticiperà in via eccezionale e per qualche settimana iniziale l'assegno dl trattamento economico degli ammortizzatori sociali ai singoli lavoratori posti in cassa integrazione in attesa che l'Inps provveda autonomamente o tramite altri Enti preposti. Stipulerà inoltre un'apposita polizza assicurativa per estendere la copertura del rischio malattia legato all'emergenza Covid-19 a tutti i lavoratori.

Per quanto attiene alla competenza del 2020, la direzione aziendale si impegna a mettere a disposizione una somma pari al 30% della retribuzione dei dirigenti del Gruppo Avm addizionata del monte incentivi dei quadri da distribuire al personale posto in Cig non volontaria qualora a consuntivo ne ricorrano le condizioni economiche e finanziarie».

L'accordo non sarà sufficiente se non interverranno lo Stato e a cascata la Regione con l'iniezione di denaro per riequilibrare i conti.

«È un passaggio difficile e per certi aspetti doloroso - commenta il dg Giovanni Seno - difficile oggi prevederne le conseguenze di medio e lungo periodo. In questa circostanza voglio ringraziare tutti quelli che si stanno adoperando per la salvaguardia dell'azienda, dal sindaco Brugnaro, all'assessore Zuin all'ultimo dei dipendenti».

