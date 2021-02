TRASPORTO PUBBLICO

MESTRE Quella che si annunciava come una prova muscolare è riuscita totalmente, nel senso che la partecipazione dei circa 3 mila lavoratori allo sciopero di Avm è stata quasi totale e, dall'altro lato, che i disagi per gli utenti sono stati pesanti. Per i Sindacati nessuno dei dipendenti è andato a lavorare, per Actv l'adesione è stata del 97,6% nel settore navigazione e del 98,1% nell'automobilistico. Anche per la stessa Azienda, dunque, la protesta è stata generalizzata e quasi unanime.

Dalle 10 alle 13 in piazzale Cialdini era una bolgia, in piazzale Roma altrettanto, con centinaia di persone che cercavano di capire come muoversi. Come in terraferma, anche in centro storico e nelle isole è stato il caos. Con i social a riportare e documentare i disagi. Praticamente tagliate fuori le isole: impossibile, per ore, spostarsi o raggiungere la Giudecca (a meno di utilizzare taxi privati, come riferiamo a pagina III in basso).

I DISAGI

Lo stesso discorso per il Lido: su facebook la segnalazione di una mamma che non ha potuto andare a prendere la figlia che si era sentita male a scuola a Venezia. Sempre su facebook, una signora che doveva raggiungere l'ospedale Civile da piazzale Roma per un intervento, è stata costretta a salire su un taxi acqueo. Mentre agli approdi principali si sono registrati assembramenti di pendolari, soprattutto studenti, in attesa di un battello che non arrivava. Casi emblematici di una città divisa in due, con la parte lagunare a patire un isolamento che l'assenza di mezzi di trasporto ha reso particolarmente pesante.

Il fatto è che, a differenza degli scioperi precedenti, quello di ieri mattina - che, come prima protesta dei lavoratori, è durata solo tre ore perché connessa allo sciopero nazionale degli Autotrasportatori e Autoferrotranvieri per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro scaduto ormai dal 2017 - i mezzi di trasporto pubblico sono scomparsi. Non c'erano bus e non c'erano vaporetti e altre unità di navigazione, e sono mancate non per le sole tre ore di sciopero ma per circa 4 ore, perché mezz'ora prima delle 10, orario di inizio della protesta, autisti e piloti hanno portato i mezzi in deposito o all'ormeggio e, allo stesso modo, alla fine dello sciopero sono andati a riprendere i veicoli e le imbarcazioni. In buona sostanza la protesta è durata quattro ore invece di tre, e anche in questo caso - come per il numero dei mezzi in circolazione - lo sciopero di ieri è stato diverso dai precedenti e perciò, in poco tempo, ha provocato un sacco di disagi. La rabbia ha portato a non fare nessuno sconto e a pagarne le conseguenze più pesanti sono stati i residenti nelle isole.

LE PROSSIME MOSSE

Cosa accadrà ora? Il prefetto Vittorio Zappalorto ieri pomeriggio alle 14 si è impegnato formalmente a cercare di organizzare un confronto istituzionale con Comune, Regione e Governo come richiesto dai Sindacati. E dal canto loro le rappresentanze dei lavoratori attendono, dunque, la nuova convocazione per capire se questo confronto ci sarà e, soprattutto, quali responsabilità e risorse queste istituzioni sono disposte a mettere in campo. A quel punto verificheranno se ci saranno le condizioni perché l'Azienda ritiri l'atto unilaterale della disdetta degli integrativi o se, invece, continueranno la lotta con nuovi scioperi e manifestazioni. «Lo sciopero è pienamente riuscito, i lavoratori hanno dimostrato senso di responsabilità con manifestazioni tranquille nonostante le provocazioni di Azienda e Comune proseguite anche dopo la disdetta dei contratti di secondo livello - ha affermato Valter Novembrini che ieri era in manifestazione assieme agli altri segretari Francesco Sambo per la Uil, Marino De Terlizzi per la Cisl, Andrea Naia per la Faisa-Cisal, Igor Cuzzolin per l'Ugl e Alberto Cancian per l'Usb -. Adesso ci aspettiamo un'assunzione di responsabilità anche delle controparti. In questa vicenda vanno salvaguardate Azienda, servizio alla città e lavoratori».

Elisio Trevisan

