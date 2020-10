TRASPORTO PUBBLICO

MESTRE Più corse per e dalle scuole, in città e in provincia, anche per diluire meglio il carico dei passeggeri a bordo. Actv ieri ha diramato una nota informando che da lunedì il servizio automobilistico verrà potenziato con altre linee a supporto dei collegamenti con gli istituti superiori. Le novità arrivano a seguito delle modifiche degli orari, ancora provvisori, che gli istituti hanno comunicato all'azienda la quale ha pertanto provveduto a ottimizzare il servizio secondo le disponibilità. Per quando riguarda il servizio urbano, a Mestre, nuove corse sono previste sia nel distretto scolastico di Bissuola che in quello della Gazzera. Nel distretto di Bissuola, vengono introdotte le seguenti corse: una nuova in andata di linea 5E da Salzano alle 8:10 dal lunedì al venerdì feriale; una nuova in andata di linea 8/ da Mogliano Veneto alle 8:20 dal lunedì al venerdì feriale; una nuova in ritorno di linea 5E per Salzano alle 12:20 dal lunedì al venerdì feriale; e una nuova in ritorno di linea 5E per Salzano alle 13:20 dal lunedì al venerdì feriale; invece, la corsa delle 7:45 di linea 32 dalla stazione ferroviaria di Mestre per il distretto di Bissuola viene sospesa. Nel distretto della Gazzera viene introdotta una nuova corsa di linea 10S da Spinea in andata alle 7:30 dal lunedì al venerdì feriale. Cambiamenti entrano in vigore anche nell'extraurbano. Per il distretto scolastico di Mirano: la corsa di linea 11E da Zelarino delle 9:18 è anticipata alle 7:25; la corsa di linea 11E da Scorzé delle 9:20 è anticipata alle 7:20; la corsa di linea 56E da Dolo (capolinea) delle 08:15 è anticipata alle 8:05; viene introdotta una nuova corsa di linea 57E da Oriago alle 8:25 dal lunedì al venerdì feriale; invece, la corsa delle 9:25 di Linea 11E da Noale viene sospesa. Per il distretto di Dolo vengono introdotte una nuova corsa di linea 55E da Fossò per Dolo (capolinea) alle 8:20 dal lunedì al venerdì feriale e una nuova corsa di linea 55E da Dolo per Stra alle 12:50 dal lunedì al venerdì feriale. Infine, per il distretto di Piove di Sacco viene introdotta una nuova corsa di linea 58E per Stra alle 13:17 dal lunedì al venerdì feriale. Le modifiche arrivano a una settimana dal nuovo Dpcm del premier Conte che ordina l'entrata in classe degli studenti più grandi non prima delle 9. Misura che non convince il governatore Zaia il quale è propenso, invece, a non toccare gli orari, ma a ridurre la pressione sui mezzi adottando il criterio indicato dalle linee guida nazionali della didattica mista, con classi in presenza e altre da remoto, a turnazione, per determinati periodi. Data la situazione, tutto è in evoluzione.

Alvise Sperandio

