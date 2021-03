TRASPORTO PUBBLICO

MESTRE Per chi c'era è stata una tempesta perfetta e, sempre per chi ha visto, nessuno aveva saputo prevederla nonostante i segnali ci fossero tutti già dal sabato e, anzi, già dai due fine settimana precedenti. Per i Sindacati del trasporto pubblico è colpa di Avm-Actv e dell'Amministrazione Brugnaro perché, se Venezia viene presa d'assalto da visitatori giunti un po' da tutto il Veneto, qualcuno avrebbe dovuto prepararsi per tempo e organizzare il trasporto, l'accoglienza, l'afflusso e il deflusso.

UNA CORSA QUASI OGNI MINUTO

Per l'Azienda, invece, non è successo niente di eccezionale: «Domenica pomeriggio tra le 16 e le 20 abbiamo trasportato circa 7.900 persone (in deflusso da Venezia), distribuiti su 157 corse, ovvero una media di 50 passeggeri per corsa e una partenza ogni minuto e mezzo». Problemi? «Tra tutte le corse rilevate, solo tre partenze tram si sono portate vicine alla soglia di capacità (comunque senza superarla) del 50%: ovvero le partenze delle 16:34, quella delle 17:34 e quella delle 18:14».

I Sindacati, al contrario, dicono che è stato un disastro. Ieri hanno anche confermato il giorno del nuovo sciopero dei 3100 dipendenti di Actv, Avm e VeLa per lunedì prossimo 8 marzo, mentre oggi e domani raccoglieranno firme e distribuiranno volantini dalle 7 alle 10 in piazzale Cialdini a Mestre, in piazzale Roma all'altezza del ponte della Costituzione, in Fondamente Nove e a Santa Maria Elisabetta al Lido: «Nei due weekend precedenti già c'erano tutte le premesse per immaginare cosa sarebbe accaduto ieri col blocco del ponte della Libertà (alle 11 ci volevano 50 minuti per percorrerlo) e le fermate dei mezzi pubblici strapiene. Significa che l'Amministrazione veneziana e l'Azienda non hanno nemmeno provato a risolvere il problema dei flussi e significa anche un'altra cosa: che la smart control room del Tronchetto non serve a un tubo» commenta Valter Novembrini, segretario della Fit-Cgil che coi colleghi di Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Fna, Faisa Cisal e Usb hanno proclamato lo sciopero e da tempo stanno chiedendo alle istituzioni di intervenire, non solo per bloccare la disdetta dei contratti integrativi dei dipendenti, ma per dare un servizio dignitoso ai cittadini: «Ieri non hanno saputo fare altro che suggerire ai visitatori che arrivavano da ogni parte del Veneto di tornare a Mestre e prendere i mezzi pubblici. Peccato, però, che ad attenderli in terraferma non ci fossero bus né tram».

CAOS SENZA TURISTI

In questi primi weekend di belle giornate, oltretutto, l'assalto è solo dei pendolari perché di turisti non ce n'è ombra. «Ed è allucinante che Comune e Actv non conoscano le necessità trasportistiche di Venezia. Che ci sia afflusso di gente quando c'è il sole qualsiasi veneziano lo sa, dicono che arrivano i campagnoli. Forse, venendo da fuori la gran parte dell'Amministrazione comunale e dei vertici di Avm, lo ignoravano». Per Novembrini il fatto di aver lasciato che piazzale Roma e il piazzale della stazione di Santa Lucia si siano riempiti di persone non è solo un problema di trasporti e di gestione dei flussi ma sanitario vista la pandemia in atto: «E questi pensano davvero che si possa rispondere alla domanda dei viaggiatori coi blocchi del turnover in Azienda?».

Chiaro che dall'analisi della giornata di ieri i Sindacati prendono spunto per la vertenza provocata dalla disdetta unilaterale dei contratti integrativi per i dipendenti: «L'amministrazione Brugnaro e i vertici di Avm si devono mettere d'accordo con se stessi: se chiedono un intervento di Regione e Stato affinché coprano le ore moto dei mezzi di trasporto, come fanno a dire il giorno dopo che quel deficit lo coprono col bilancio comunale? O c'è il problema o non c'è. D'altro canto sono gli stessi che ci raccontano del grande sacrificio che starebbero facendo anche i dirigenti rinunciando al 30% del 30% della loro retribuzione variabile. Si vergognino a chiamarlo sacrificio rispetto a quello che chiedono ai propri dipendenti».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA