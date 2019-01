CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTO PUBBLICOMESTRE La linea 43 dell'Actv raddoppia. È una delle ipotesi più probabili che si verificheranno tra febbraio e marzo come prima risposta tangibile del Comune al raddoppio dell'ostello AO di via Ca' Marcello, e in vista dell'inaugurazione degli altri quattro tra alberghi e ostelli lungo la stessa via a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Mestre. Mentre i privati come Alilaguna potrebbero offrire navette con piccoli van, per non entrare in sovrapposizione con le linee pubbliche, Actv raddoppia la linea 43...