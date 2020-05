TRASPORTO PUBBLICO

MESTRE Bus e tram pieni, parcheggi scambiatori mezzi vuoti. Detta così è una debacle perché i pendolari erano stipati e hanno rischiato di contagiarsi a vicenda, e perché il piano del Comune per i park scambiatori con navette gratuite ogni dieci minuti non se l'è filato nessuno.

CORREZIONI

Per il Comune, però, è questione di aggiustamenti, e tanto per cominciare il primo riguarda il tram che ha registrato le maggiori carenze. Che fare? Pullman bis che correranno dietro ai convogli rossi nelle ore di punta, in pratica dalle 6 alle 7 e mezza della mattina, e al pomeriggio per il ritorno dal lavoro.

Il mezzo su rotaia ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza nell'affrontare periodi come questo per un semplice motivo: le tre porte di ogni convoglio si aprono contemporaneamente e non c'è verso di comandarne solo due per la discesa bloccando la salita. Così tutti salgono, anche perché il tram non può saltare corse, e paradossalmente ci sono mezzi posti a sedere vuoti perché, per le disposizioni anti Covid-19, il tram può portare al massimo 50 persone, mentre il corridoio è pieno di gente in piedi.

Disagi anche sui bus delle principali linee ma non come con il tram, proprio perché gli autisti dei pullman possono agire sulle porte, tenendo chiusa quella per la salita quando il numero massimo di persone a bordo (circa 25) viene superato.

Alle fermate, com'era stato preannunciato la scorsa settimana, erano stati dislocati controllori per verificare la situazione e chiamare rinforzi in caso di bisogno ma se con i bus qualcosa si può fare, non tutto, con i tram non c'è altra soluzione che far seguire i convogli da pullman bis. «Servirebbero buttafuori ad ogni fermata - commenta l'assessore alla Mobilità Renato Boraso che ieri mattina alle 7 è andato in sopralluogo a piazzale Roma per verificare come funzionava il sistema acqueo e su ruota -. Ora, dunque, interverremo per potenziare le linee del tram ma potremmo fare molto di più se solo il Governo si rendesse conto che deve sostenere la ripartenza finanziando i sevizi pubblici con un fondo straordinario. E invece, come ha detto il sindaco di Teano, i contributi in questo momento sono virtuali, e pure lo stesso Massimo Cacciari ha dichiarato che da Roma arrivano briciole».

INFORMAZIONE

Le navette dai park scambiatori, però, arrivano a piazzale Roma ancora vuote, e questo non è colpa della mancanza di sostegno dalla capitale. «Stiamo intervenendo anche su quell'aspetto, sistemando segnaletiche e cartelli, e potenziando ogni genere di informazione, per spiegare alle persone che hanno a disposizione, per chi si muove in auto, un anello di parcheggi scambiatori gratuiti da circa 1000 posti, in via dei Petroli, in via Bella e in via Altinia».

Gli utenti chiedono più corse e più frequenze dei bus. «Quel che possiamo fare, e anche di più, lo stiamo facendo. Per il resto non ci resta che invocare il Governo, Actv ha perso 19 milioni di euro in due mesi. Quindi l'onorevole Pier Paolo Baretta, dimenticando per un momento la campagna elettorale, dovrebbe farci avere, a noi e agli altri comuni, un po' di soldi. Intanto ringrazio tutti i lavoratori Actv, quelle 3500 persone che a rotazione vanno in cassa integrazione e che in questi mesi sono stati sul fronte con i mezzi pubblici, anche durante il picco enorme del Covid-19».

Elisio Trevisan

