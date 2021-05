Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTO PUBBLICOMESTRE Avm ha chiesto di poter aumentare la capienza dei mezzi di trasporto pubblico, in particolar modo delle imbarcazioni, andando oltre il 50% imposto ormai da mesi e tanto penalizzante per il servizio pubblico, al punto che la carenza dei servizi ha portato a problemi di ordine pubblico. Da oggi, 19 maggio, al primo luglio in Italia sarà tutto un susseguirsi di scadenze per caute e parziali riaperture di attività e...