TRASPORTO PUBBLICO

MESTRE Annullare gli accordi integrativi dei circa 3 mila lavoratori di Actv, Vela e Avm Holding non significa tagliare drasticamente i loro stipendi «perché ci sono oltre due mesi di tempo, fino al 31 marzo, per arrivare a un nuovo contratto integrativo che metta ordine a una serie stratificata e intricata di accordi diversi che non tengono conto della variabilità del tessuto esterno».

Dopo la botta in testa dell'altro ieri, ora arriva l'offerta di pace. Il direttore generale di Avm, Giovanni Seno, aggiunge che quelle girate ieri (ad esempio ad opera di Francesco Zingarlini, consigliere comunale veneziano di Fratelli d'Italia e dipendente Actv, che ha parlato di un taglio della paga da 1600 a 1100 euro a mese) «sono ipotesi assolutamente esagerate di decurtazione del salario integrativo».

DISPONIBILITÁ AL CONFRONTO

Bocce al centro, dunque, e disponibilità a discutere fino allo stremo per portare a casa un risultato che, come ha imposto l'Amministrazione Brugnaro, oltre a salvare l'Azienda, non porti ad alcun licenziamento e mantenga la proprietà pubblica della società di trasporto (l'affidamento in house scade nel 2022). «Per ottenere questo è necessario che tutti facciano la propria parte, e il piano del Gruppo Avm/Actv coinvolge, non a caso, ogni componente della nostra attività e della struttura dei costi: tra questi vi è una larga fetta relativa al costo del personale, ma di tutti, dai dirigenti agli operativi».

Già nel 2013, con la prima crisi causata anche dalla riduzione del Fondo Nazionale Trasporti, Avm/Actv aveva proceduto a rivoltare l'Azienda come un calzino e i lavoratori, coi sindacati, si sobbarcarono pesanti impegni per renderla più efficiente e meno costosa ma non vennero tagliati gli integrativi, anzi vennero aumentate le indennità. In molti giudicano l'iniziativa attuale del tutto spropositata. «Spropositata di fronte al crollo del turismo che ha colpito tutte le città d'arte ma in particolare Venezia dove c'è stato un massiccio ricorso alla Cassa integrazione, una moltitudine di attività chiuse e un alto numero di disoccupati? Spropositata di fronte a una diminuzione di incassi da biglietti per 85 milioni di euro? Vorrei ricordare che fino ad oggi, nonostante tutto ciò, il Gruppo ha fatto un ricorso limitato alla Cassa integrazione e ha sempre anticipato ai lavoratori la quota loro spettante».

D'accordo, ma quando torneranno i turisti, anche i soldi rientreranno nelle casse dell'Azienda. «Quando dico che bisogna arrivare a un nuovo contratto che metta ordine ad accordi che non tengono conto della variabilità del contesto esterno mi riferisco proprio al fatto che il turismo non è un fattore certo, costante ed eterno, perciò dobbiamo attrezzare l'Azienda affinché possa resistere in ogni situazione con un nuovo patto che contempli misure contingenti ma anche misure strutturali».

L'assessore al Bilancio Michele Zuin ieri ha detto che il deficit di cassa di 39 milioni di euro è colpa del Governo e dei suoi ritardi nel liquidare i ristori. Se il Governo fosse intervenuto puntualmente si sarebbe potuta evitare questa decisione così pesante? «No però è vero che il deficit di cassa rappresenta un grande onere con cui affrontare non solo il 2021, ma anche il 2022. Le stime di afflusso per il prossimo biennio, infatti, non prevedono il ritorno dei visitatori ai livelli pre-Covid. E questo porterà ulteriori gravi tensioni economico-finanziarie sui nostri bilanci, che possono mettere a rischio la continuità aziendale, il pagamento degli stipendi e del carburante, con conseguenti pesanti impatti sul servizio di trasporto pubblico».

Se il Governo, però, ora intervenisse, la manovra potrebbe essere meno pesante. «Non abbiamo disdettato gli accordi integrativi per lasciare il nulla ma per arrivare ad un nuovo patto coi sindacati e i lavoratori. Però bisogna agire anche perché, mentre le istituzioni locali hanno già manifestato la chiara intenzione di intervenire nell'ambito delle loro reali possibilità, il Governo, oltre a non aver liquidato quanto promesso, non ha nemmeno ipotizzato quanto potrà essere l'eventuale contributo per il 2021».

L'OBIETTIVO

Ci sono politici e sindacalisti che chiedono ad Avm e al Comune di fare marcia indietro e alla Regione di aumentare il finanziamento al trasporto pubblico locale veneziano, che oltretutto è molto più costoso che nelle altre città del veneto. «Sbaglia chi, sperando in vaghe promesse di soccorso alla nostra situazione, mette a serio rischio stipendi e posti di lavoro creando illusioni inutili. E sbaglia pure chi definisce la nostra lettera ai sindacati un ricatto: con la massima trasparenza, c'è l'assoluta volontà di condividere un percorso tecnico sicuramente difficile, ma urgente, che richiede un grande senso di responsabilità e di onestà intellettuale».

Elisio Trevisan

